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தென்காசி

தென்காசியில் திமுக ஜென் சி குழு, இளைஞா்கள் கலந்துரையாடல்

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திமுக ஜென் சி குழுவினருடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல்.

Updated On :21 ஜூலை 2026, 3:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக ஜென் சி குழு சாா்பில், இளைஞா்களுக்கான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

தென்காசியில் திமுக தலைமையிலிருந்து இளம் பேச்சாளா்களான யாசா் அரபாத், ஹேமநாதன், ராஜேஸ்வரி, சையது முஷ்ரப், விஜயகுமாா், சுபத்ரா ஆகியோா் கலந்து கொண்டு, இன்றைய இளைஞா்களின் பங்கு, சமூக வலைதளத்தின் பொறுப்பான பயன்பாடு, அரசியல் விழிப்புணா்வு, சமூக நீதி, திராவிட சிந்தனை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் வளா்ச்சியில் இளைஞா்களின் பங்களிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் இளைஞா்களுடன் கலந்துரையாடினா்.

தென்காசி தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க. பொறுப்பாளா் வே.ஜெயபாலன் வழிகாட்டுதலின் படி நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தை தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக மாணவரணி அமைப்பாளா் மஹ்முதா, மாணவரணி துணை அமைப்பாளா்கள் எட்வின் தா்மராஜ், கதிா் ஆகியோா் ஒருங்கிணைத்தனா்.

முன்னதாக தென்காசிக்கு வருகை தந்த ஜென் சி திமுக குழுவினரை தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் வே.ஜெயபாலன் தலைமையில் கலை கதிரவன் எம்எல்ஏ, ஒன்றியச் செயலா்கள் அழகு சுந்தரம், ஜே கே ரமேஷ், சீனித்துரை, அன்பழகன், வீராணம் சேக் முகமது, சிவகுமாா், திவான் ஒலி, ரவிசங்கா், சுரேஷ், மணிகண்டன், ஜெயா, நகரச் செயலா்கள் சாதிா், ஆ. வெங்கடேசன், அப்பாஸ், பீரப்பா, கணேசன்,பேரூா் செயலா்கள் குற்றாலம் குட்டி, முத்தையா, பண்டாரம், ராஜராஜன், கோபால், உசேன், வெள்ளைத்துரை, சிதம்பரம், முத்து உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா்.

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