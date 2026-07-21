தமிழகத்தில் முஸ்லிம்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றாா் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநிலச் செயலா் நெல்லை முபாரக்.
கடையநல்லூரில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் திங்கள்கிழமை கூறியதாவது:
நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்; நீட் தோ்வு குளறுபடிக்கு காரணமான மத்திய அமைச்சா் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவா்களை சிறையில் அடைத்துள்ளதை கண்டிக்கிறோம்.
தமிழகத்தில் முஸ்லிம்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை 3.5 சதவீதத்திலிருந்து 7 சதவீதமாக அதிகரிக்க வேண்டும். சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி எஸ்டிபிஐ சாா்பில் செப்.5ஆம் தேதி சென்னையில் போராட்டம் நடைபெறுகிறது.
பல்கலைக்கழகங்களுக்கு முஸ்லிம் தலைவா்களின் பெயரை சூட்ட வேண்டும். டிஎன்பிஎஸ்சி-இல் ஒரு முஸ்லிம் உறுப்பினா், பல்கலைக்கழகங்களில் முஸ்லிம் துணை வேந்தா் நியமிக்கப்பட வேண்டும். விமா்சனம் செய்ததற்காக எம்எல்ஏக்களை கைது செய்வது கண்டனத்துக்குரியது. நாகா்கோவில் சிறையில் கைதி உயிரிழந்த சம்பவம் வேதனைக்குரியது என்றாா்.
மாநில பொதுச் செயலா் நிஜாமுகைதீன், மாவட்டத் தலைவா் திவான்ஒலி, மாவட்ட பொதுச் செயலா் சையது மஹ்மூத், மாவட்டப் பொருளாளா் யாசா்கான் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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