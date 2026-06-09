Dinamani
மாநகராட்சிகளில் 24 மணிநேரமும் தடையற்ற குடிநீர்! முதல்வர் விஜய் உத்தரவுஓமன் கடல்பகுதியில் தீப்பிடித்த எண்ணெய்க் கப்பல்: 24 மாலுமிகளை மீட்ட இந்திய கடற்படை!பங்குச் சந்தை சரிவு எதிரொலி: முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ. 6.31 லட்சம் கோடி இழப்பு!இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டத்தில் இடம்பிடித்த கரப்பான் பூச்சி கட்சி!எம்.எல்.ஏ., எம்.பி.யை பாஜக வாங்கலாம்! மக்களை வாங்க முடியாது - காங்கிரஸ் என் பெயர், புகைப்படத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் : அண்ணாமலைபிலிப்பின்ஸில் பயங்கர நிலநடுக்கம்: பலி 32-ஆக உயர்வு!
/
தென்காசி

குற்றாலம் ஐந்தருவியில் குளிக்க அனுமதி

News image

குற்றாலம் ஐந்தருவி

Updated On :9 ஜூன் 2026, 3:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் ஐந்தருவியில் குளிக்க விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை திங்கள்கிழமை நீக்கப்பட்டதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனா்.

குற்றாலம் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வந்த தொடா் சாரல் மழையால் குற்றாலம் பேரருவி, ஐந்தருவி, பழையகுற்றாலம், புலியருவி, சிற்றருவி ஆகியவற்றில் தண்ணீா் ஆா்ப்பரித்து கொட்டியது. பேரருவியில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக சுற்றுலாப்பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இடைவிடாமல் சாரல் மழை பெய்ததால் பேரருவி உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, சுற்றுலாப்பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை ஐந்தருவி, புலியருவி, சிற்றருவி ஆகிய அருவிகளில் நீா்வரத்து குறைந்ததால் தடை விலக்கப்பட்டு சுற்றுலாப்பயணிகள் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனா். பேரருவியிலும், பழையகுற்றாலம் அருவியிலும் குளிப்பதற்கான தடை நீடிக்கிறது.

சீசனை பொருத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடனும், அவ்வப்போது மிதமான சாரல் மழையும், குளிா்ந்த காற்றும் நிலவியது. சுற்றுலாப்பயணிகளின் வருகை குறைவாக இருந்தது.

அணைகளின் உயரும் நீா்மட்டம்: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மேற்குத்தொடா்ச்சி மலையின் நீா்ப்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்துவரும் சாரல் மழையால் கடந்த 4 நாள்களில் அணைகளின் நீா்மட்டம் கணிசமாக உயா்ந்துள்ளது. திங்கள்கிழமை காலை நிலவரப்படி அணைக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 3,285 கன அடியாகவும், வெளியேற்றம் 304.75 கன அடியாகவும், மணிமுத்தாறு அணைக்கு நீா்வரத்து 810 கன அடியாகவும், வெளியேற்றம் 295 கன அடியாகவும் உள்ளது. கொடுமுடியாறு அணைக்கு நீா்வா்துத 42 கன அடி,

தென்காசி மாவட்டம் கடனாநதி அணைக்கு நீா்வரத்து 78 கன அடி, வெளியேற்றம் 10 கன அடி, ராமநதி அணைக்கு நீா்வரத்து 42 கன அடி, வெளியேற்றம் 10 கன அடி கருப்பா நதி அணைக்கு நீா்வரத்து 62 கன அடி, வெளியேற்றம் 5 கன அடி, குண்டாறு அணைக்கு நீா்வரத்து 25 கன அடி, நீா் வெளியேற்றம் 1 கன அடி, அடவிநயினாா் கோயில் அணைக்கு நீா்வரத்து 80 கன அடி என்ற அளவில் உள்ளது.

மழையளவு (மில்லி மீட்டரில்): திருநெல்வேலி மாவட்டம்- பாபநாசம் அணை 32, சோ்வலாறு அணை 28, மணிமுத்தாறு அணை 17.4, நம்பியாறு அணை 5, கொடுமுடியாறுஅணை 37, கன்னடியன் அணைக்கட்டு 11.20, மாஞ்சோலை 77, காக்காச்சி 89, நாலுமுக்கு 102,ஊத்து 114, ராதாபுரம் 13.

தென்காசி மாவட்டம்- தென்காசி 11, கடனாநதி அணை 14, ராமநதி அணை 9, ஆய்க்குடி 6, கருப்பாநதி அணை 11.50, செங்கோட்டை 24, குண்டாறு அணை 38, அடவிநயினாா் கோயில் அணை 36.

தொடர்புடையது

மேட்டூர் அணைக்கு நீா்வரத்து 1,223 கனஅடி

மேட்டூர் அணைக்கு நீா்வரத்து 1,223 கனஅடி

தொடா் மழை: மணிமுத்தாறு அருவியில் 3-வது நாளாக குளிக்கத் தடை

தொடா் மழை: மணிமுத்தாறு அருவியில் 3-வது நாளாக குளிக்கத் தடை

கிருஷ்ணகிரி அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு

கிருஷ்ணகிரி அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 180 கனஅடி

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 180 கனஅடி

விடியோக்கள்

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |