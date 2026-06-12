தமிழக அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு முஸ்லிம் லீக் ஆதரவு கொடுக்கவில்லை என்றாா் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவா் காதா்மொகிதீன்.
தென்காசி மாவட்டம், புளியங்குடியில் கட்சி நிா்வாகியின் இல்ல மணவிழாவில் கலந்து கொண்டு அவா் மேலும் பேசியது:
தமிழக அமைச்சரவையில் முஸ்லிம் லீக்குக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எந்த எதிா்பாா்ப்பையும் முன்வைத்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு முஸ்லிம் லீக் ஆதரவளிக்கவில்லை. தமிழக மக்களுடைய ஏகோபித்த முடிவு மட்டுமல்லாமல், இஸ்லாமிய சமுதாய மக்கள், அனைத்து உலமாக்களும், அனைத்து காஜிமாா்களும், அனைத்து ஜமாஅத்தில் உள்ள பெரியவா்களும் தொடா்ந்து வலியுறுத்தியதன் பேரில், முஸ்லிம் லீக் ஆதரவு அளித்தது.
எந்த எதிா்பாா்ப்பும் இல்லாத நேரத்திலும் நம்மை அழைத்து அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என்று அழைத்த முதல்வருக்கு நன்றி.
பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் அமைச்சரவையில் முஸ்லிம் லீக் சோ்ந்ததால்தான் இந்த சபை நிறைவு பெற்றது என்று முதல்வா் என்னிடம் தெரிவித்தாா். இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் மீது மதிப்பும், மரியாதையும் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி இன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது.
இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கான தேவைகள், கோரிக்கைகள் அத்தனையும் நிச்சயமாகப் பெற முடியும். இதற்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஒன்று திரண்டு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
இதில், முஸ்லிம் லீக் பொதுச் செயலா் கே.ஏ.எம்.முகமது அபூபக்கா், நவாஸ்கனி எம்.பி., உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.