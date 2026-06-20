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தென்காசி

3.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 3 போ் கைது

தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரியில் 3.5 கிலோ கஞ்சாவை வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், சிறுவா் உள்பட 3 பேரை கைது செய்தனா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:47 am IST

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தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரியில் 3.5 கிலோ கஞ்சாவை வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், சிறுவா் உள்பட 3 பேரை கைது செய்தனா்.

தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அசோக்குமாா் உத்தரவின்பேரில், மதுவிலக்கு மற்றும் அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாா், சிவகிரி வட்டாரப் பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, சிவகிரி பேருந்து நிலையம் அருகே சுப்பிரமணி மகன் அழகுசாமி (21), நவராஜ் மகன் மலரவன் (20), ஒரு சிறுவா் ஆகியோரை சோதனை செய்ததில், அவா்களிடம் ரூ. 35,000 மதிப்புள்ள 3.5 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், 3 பேரையும் கைது செய்தனா். இருவா் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு, சிறுவா் கூா்நோக்கு இல்லத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டாா்.

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