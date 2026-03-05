Dinamani
தமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
தென்காசி

தொழிற்சாலை மூலப்பொருள்கள் விலையைக் கட்டுப்படுத்த கோரிக்கை

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 7:57 pm

Syndication

தொழிற்சாலைகளுக்கான மூலப்பொருள்களின் விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என தென்காசி மாவட்ட குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் சங்கம் சாா்பில் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.

இது தொடா்பாக, மத்திய சட்டத் துறை அமைச்சா் அா்ஜுன் ராம் மேக்வாலிடம், தென்காசி மாவட்ட குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் சங்கத் தலைவா் அன்பழகன் அளித்த மனு:

தொழிற்சாலைகளுக்கான மூலப்பொருள்களான காப்பா், அலுமினியம், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஆகியவற்றின் விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அத்தியாவசிய உணவுப் பொருள்கள் தயாரிக்கும் இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் மற்றும் வீடு கட்டப் பயன்படும் சுடு செங்கல், மண் ஓடு வகைகள், பிளையாஷ் செங்கல் ஆகியவற்றின் ஜிஎஸ்டியை 18-லிருந்து 5 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும். தொழிற்சாலைகள் பயன்படுத்தும் மின்சாரத்தை சூரிய ஒளி, காற்றாலை மூலம் தயாரிக்க இயந்திரங்களுக்கு 50 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்பட வேண்டும்.

மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் 50 சுற்றுலாத் தலங்களை தரம் உயா்த்துவதாக அறிவித்த பட்டியலில் குற்றாலத்தை இணைக்க வேண்டும். தூத்துக்குடி-கொல்லம் நான்குவழிச் சாலையில் தொழில் நிறைந்த பகுதியான ஆலங்குளம்-பாவூா்சத்திரம் அருகில் சிட்கோ, ஐடி பூங்கா அமைக்கப்பட வேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அப்போது, பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், தென்காசி மாவட்டத் தலைவா் ஆனந்தன் அய்யாசாமி, சங்கச் செயலா் பிரேம்குமாா், பொருளாளா் பாஸ்கா், இணைச் செயலா் நமச்சிவாயம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

தென்காசி மாவட்ட தொழிற்சங்க பொதுக்குழுக் கூட்டம்

தென்காசி மாவட்ட தொழிற்சங்க பொதுக்குழுக் கூட்டம்

குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு ரூ.20 லட்சம் வரை பிணையில்லாக் கடன்: ஆா்பிஐ அறிவிப்பு

குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு ரூ.20 லட்சம் வரை பிணையில்லாக் கடன்: ஆா்பிஐ அறிவிப்பு

மத்திய பட்ஜெட்டில் பின்னலாடை தொழிலுக்கு எந்தவித அறிவிப்பு இல்லாதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது! - திருப்பூா் தொழில் துறையினா் கருத்து

மத்திய பட்ஜெட்டில் பின்னலாடை தொழிலுக்கு எந்தவித அறிவிப்பு இல்லாதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது! - திருப்பூா் தொழில் துறையினா் கருத்து

சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவன வளர்ச்சிக்கு ரூ. 10,000 கோடி!

சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவன வளர்ச்சிக்கு ரூ. 10,000 கோடி!

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு