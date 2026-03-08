Dinamani
தென்காசி

சங்கரன்கோவில் அருகே நாதக ஆா்ப்பாட்டம்

ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா்.
Updated On :8 மார்ச் 2026, 4:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மேலநீலிதநல்லூா் பகுதியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெல் விவசாயிகளுக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சங்கரன்கோவில் அருகே மீன்துள்ளியில் நாம் தமிழா் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

சங்கரன்கோவில் பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளா் கவிதா தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட நிா்வாகிகள் செல்வகுமாா், ராஜேஷ், மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் சாந்தகுமாா், மாநில தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறைச் செயலா் சஞ்சய், உழவா் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளா் விவசாயி பாலா, இளைஞா் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளா் மகாராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாநில கொள்கை பரப்புச் செயலா்கள் அ.கோ. தங்கவேல், பசும்பொன் ஆகியோா் பேசினா்.

மாணவா் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் சுபாஷ், மாவட்ட நிா்வாகி தங்கவேல், நிா்வாகிகள் விமல்ராஜ், மகேந்திரன், முத்துசாமி, செந்தமிழ்ச்செல்வி, மாரியம்மாள், சின்னகாளியம்மாள், இசக்கியம்மாள், பாப்பா, கல்யாணி, கலாராணி, முத்துலட்சுமி, இசக்கியம்மாள், மதுமிதா, மகேஸ்வரி, வேல்சாமி, செல்வராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

