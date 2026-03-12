Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
தென்காசி

ஆலங்குளம் விளையாட்டு அரங்கம் மேம்படுத்த அடிக்கல்

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 8:54 pm

Syndication

ஆலங்குளம் சிறு விளையாட்டு மைதானத்தை மேம்படுத்துவதற்கு வியாழக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில் ஆலங்குளம் சிவலாா்குளத்தில் சிறு விளையாட்டு அரங்கம் உள்ளது. இங்கு அடிப்படை வசதிகள், சாலை வசதிகள் ஏறபடுத்த வேண்டும் என விளையாட்டு வீரா்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.

இந்த நிலையில், இதை மேம்படுத்த தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் ரூ. 55 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது. இதையடுத்து, நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆலங்குளம் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் திவ்யா மணிகண்டன் அடிக்கல் நாட்டினாா். இந்நிதி மூலம் பிரதான சாலை முதல் அரங்கம் வரை சாலை வசதி, சுகாதார வளாகம் ஏற்படுத்துதல் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் செய்யப்படும் என மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் ராஜேஷ் தெரிவித்தாா்.

இதில், சிவலாா்குளம் ஊராட்சித் தலைவா் வள்ளியம்மாள் கதிா்வேல், முக்கிய பிரமுா்கள் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

2,600 விளையாட்டு வீரா்களுக்கு சிறப்பு உபகரணங்கள் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினாா்

2,600 விளையாட்டு வீரா்களுக்கு சிறப்பு உபகரணங்கள் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினாா்

விளையாட்டு மைதானத்தை சீரமைத்துத் தரக் கோரிக்கை

விளையாட்டு மைதானத்தை சீரமைத்துத் தரக் கோரிக்கை

பால்குளம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் வகுப்பறைகள் கட்ட அடிக்கல்

பால்குளம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் வகுப்பறைகள் கட்ட அடிக்கல்

அரசினா் மகளிா் கல்லூரியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணி தொடக்கம்

அரசினா் மகளிா் கல்லூரியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணி தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு