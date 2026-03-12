ஆலங்குளம் சிறு விளையாட்டு மைதானத்தை மேம்படுத்துவதற்கு வியாழக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில் ஆலங்குளம் சிவலாா்குளத்தில் சிறு விளையாட்டு அரங்கம் உள்ளது. இங்கு அடிப்படை வசதிகள், சாலை வசதிகள் ஏறபடுத்த வேண்டும் என விளையாட்டு வீரா்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், இதை மேம்படுத்த தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் ரூ. 55 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது. இதையடுத்து, நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆலங்குளம் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் திவ்யா மணிகண்டன் அடிக்கல் நாட்டினாா். இந்நிதி மூலம் பிரதான சாலை முதல் அரங்கம் வரை சாலை வசதி, சுகாதார வளாகம் ஏற்படுத்துதல் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் செய்யப்படும் என மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் ராஜேஷ் தெரிவித்தாா்.
இதில், சிவலாா்குளம் ஊராட்சித் தலைவா் வள்ளியம்மாள் கதிா்வேல், முக்கிய பிரமுா்கள் பங்கேற்றனா்.
டிரெண்டிங்
2,600 விளையாட்டு வீரா்களுக்கு சிறப்பு உபகரணங்கள் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினாா்
விளையாட்டு மைதானத்தை சீரமைத்துத் தரக் கோரிக்கை
பால்குளம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் வகுப்பறைகள் கட்ட அடிக்கல்
அரசினா் மகளிா் கல்லூரியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணி தொடக்கம்
வீடியோக்கள்
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...