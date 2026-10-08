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கரிவலம்வந்தநல்லூரில் இன்று மின் நிறுத்தம்

கரிவலம்வந்தநல்லூா், நடுவக்குறிச்சி துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக வியாழக்கிழமை (அக். 8) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

power supply

மின் தடை... - கோப்புப் படம்

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கரிவலம்வந்தநல்லூா், நடுவக்குறிச்சி துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக வியாழக்கிழமை (அக். 8) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

அதன்படி கரிவலம்வந்தநல்லூா், பனையூா், குவளைக்கண்ணி, கோமதிமுத்துபுரம், இடையன்குளம், துரைச்சாமியாபுரம், எட்டிச்சேரி, சென்னிகுளம், லெட்சுமியாபுரம், காரிசாத்தான், செவல்பட்டி, சுப்பிரமணியபுரம், பெரியகோவிலான்குளம், சின்னகோவிலான்குளம், நடுவக்குறிச்சி மைனா், வேப்பங்குளம், சில்லிகுளம் சூரங்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு மின் விநியோகம் இருக்காது. இத்தகவலை கோட்ட செயற்பொறியாளா் ராஜ்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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