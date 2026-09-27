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கனிமவள வாகனங்களில் செப். 30-க்குள் ஜிபிஎஸ் கருவிகள் பொருத்த அறிவுறுத்தல்

தென்காசி மாவட்டத்தில் கனிமங்கள் எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களில் புதன்கிழமைக்குள் (செப். 30) ஜிபிஎஸ் கருவிகளைப் பொருத்துமாறு, ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

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தென்காசி மாவட்டத்தில் கனிமங்கள் எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களில் புதன்கிழமைக்குள் (செப். 30) ஜிபிஎஸ் கருவிகளைப் பொருத்துமாறு, ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: இம்மாவட்டத்தில் செயல்படும் குவாரிகள், சேமிப்புக் கிடங்குகளிலிருந்து கனிமங்கள் எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் கருவிகளைப் பொருத்தி, அவற்றை கனிம மேலாண்மை அமைப்புடன் (மிமாஸ் போா்ட்டல்) இணைக்க கடந்த ஆக. 31ஆம் தேதிவரை அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டது.

ஆனால், இதுவரை சுமாா் 5.46 % வாகனங்களில் மட்டுமே ஜிபிஎஸ் கருவிகளைப் பொருத்தி மிமாஸ் போா்ட்டலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாதம் 30-க்குள் ஜிபிஎஸ் கருவிகளைப் பொருத்தி மிமாஸ் போா்ட்டலுடன் இணைக்கப்படும் வாகனங்களுக்கு மட்டுமே அக். 1ஆம் தேதிமுதல் கனிமங்கள் எடுத்துச்செல்ல நடைச்சீட்டு வழங்கப்படும்.

அனைத்து குவாரி, கிரஷா், லாரிகளின் உரிமையாளா்கள் புதன்கிழமைக்குள் (செப். 30) தங்களது வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் கருவிகளைப் பொருத்தி பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.

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