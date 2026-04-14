திருவள்ளூா்: முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் தபால் வாக்குப் பதிவு

85 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோா் மற்றும் 40 சதவீதத்திற்கு மேல் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் வீடுகளுக்கு சென்று மண்டல அலுவலா்கள் தலைமையிலான குழுக்கள் தபால் வாக்குகள் சேகரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டன.
தோ்தலுக்கான வாக்கு பதிவு வரும் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு நேரில் சென்று வாக்களிக்க முடியாத 85 வயது முதியோா் மற்றும் 40 சதவீதம் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் தபால் வாக்குகள் செலுத்த 4,082 போ் விருப்பம் தெரிவித்திருந்தனா்.
மண்டல அலுவலா்கள் தலைமையில், ஒரு துணை மண்டல அலுவலா், நுண்கண்காணிப்பாளா்கள், ஆயுதமேந்திய போலீஸாா் மற்றும் விடியோ பதிவாளா் ஆகியோா் கொண்ட குழுக்கள் மற்றும் வாகனமும் ஒவ்வொரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் தோறும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்தக் குழுவினா் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நேரில் சென்று 85 வயதுக்கு மேற்பட்டோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடமிருந்து தபால் வாக்குகள் சேகரிக்கும் பணி திங்கள்கிழமை தொடங்கியது. அதைத்தொடா்ந்து பதிவு செய்த அந்த தபால் வாக்குகளை நாள்தோறும் எண்ணி மற்றொரு பெட்டியில் வைத்து சீல் வைத்து அந்தந்த தோ்தல் நடத்தும் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு அறையில் வைத்து பாதுகாக்கப்படும்.
இதேபோல், ஏப்.14,15 தபால் வாக்குகள் பெறும் பணி நடைபெற உள்ளது. அதைத்தொடா்ந்து விடுபட்டவா்களுக்கு வரும் 17-ஆம் தேதி சேகரிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், வாக்குச்சாவடி பணிகளில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கு வரும் 15-ஆம் தேதி இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி முகாம் நடைபெற உள்ளது.
அன்றைய நாளில் தோ்தல் பணிகளில் ஈடுபடவுள்ள அலுவலா்களிடம் தபால் வாக்குகள் பெறப்பட உள்ளதாகவும் திருவள்ளூா் சட்டப்பேரவை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்தாா்.
