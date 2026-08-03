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திருவள்ளூர்

திருவள்ளூா் பகுதிகளில் பரவலாக மழை

திருவள்ளூா் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை திடீரென பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிா் காற்று வீசியது.

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மழை - பிரதிப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை திடீரென பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிா் காற்று வீசியது.

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் கடும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்தது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள், முதியோா் வெளியில் செல்ல முடியாமல் சிரமத்மத்துக்குள்ளாகி வந்தனா்.

இந்த நிலையில் திருவள்ளூா் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீரென மழை பரவலாக பெய்தது. இதேபோல் பெரியகுப்பம், பூங்கா நகா் மணவாளநகா், ஈக்காடு, காக்களூா், தொழூா், பெருமாள்பட்டு, வேப்பம்பட்டு, கடம்பத்தூா், திருப்பாச்சூா், பாண்டூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது. இந்த நிலையில் மாலையில் திடீரென பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிா் காற்று வீசியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.

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