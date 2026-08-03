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திருவள்ளூர்

பொன்னேரி அருகே 500 போதை மாத்திரை, 1.1 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

பொன்னேரியில் கடத்தி வரப்பட்ட 500 போதை மாத்திரைகள், 1.1 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து 2 பேரை கைது செய்தனா்.

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கைது

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொன்னேரியில் கடத்தி வரப்பட்ட 500 போதை மாத்திரைகள், 1.1 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து 2 பேரை கைது செய்தனா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டம், பொன்னேரியில் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது என்ஜிஓ நகரில் போலீஸாரைக் கண்டதும் இருவா் தப்பி ஓட முயன்றனா்.

அவா்களை போலீஸாா் சுற்றி வளைத்து பிடித்து சோதனை செய்தனா். அவா்களிடம் தடை செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரைகள் மற்றும் கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து சட்ட விரோதமாக கடத்தி வரப்பட்ட 500 போதை மாத்திரைகள், 1.1 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். அவற்றை மும்பையில் இருந்து கடத்தி வந்த பொன்னேரியை சோ்ந்த பிரவீன்(24), ஜீவா(22) ஆகிய இருவரை கைது செய்தனா்.

அவா்களை பொன்னேரி காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில். மும்பையில் இருந்து போதை மாத்திரைகளை வாங்கி சட்டவிரோதமாக கடத்தி வந்து பொன்னேரி சுற்றுப்பகுதிகளில் விற்பனை செய்ய முயன்றது தெரிய வந்தது

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