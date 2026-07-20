நாளை மின்தடை: ஊத்துக்கோட்டை!

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நேரம்:காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை
நாள்:21.7.2026-செவ்வாய்க்கிழமை
மின்தடை கிராமங்கள்: தாராட்சி, செஞ்சியகரம், போந்தவாக்கம், மாம்பாக்கம், வேளகாபுரம், மாமண்டூா், பென்னலூா்பேட்டை, புதுச்சேரி, கூனிப்பாளையம் ஆகிய கிராமங்களுக்கு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
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