Dinamani
முதல்வரின் தனிச் செயலராக ஜெகதீஷ் பழனிசாமி நியமனம்!அமோனியா கசிவு: கைதான 3 பேருக்கும் 15 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவல் - நீதிமன்றம் உத்தரவுஅமோனியா கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 8 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணி தனியார்மயமாகிறது? முயற்சியை கைவிட தமிழக அரசுக்கு சிபிஎம் கோரிக்கை!விளையாட்டு விடுதி மாணவர்களுக்கான உணவுப்படி உயர்வு!தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து ஜான் பாண்டியன் விலகல்!இன்னும் எத்தனை போக்சோ நீதிமன்றங்கள் தேவை? அறிக்கை கேட்கும் உயர் நீதிமன்றம்!பொறியியல் பணி: விழுப்புரம் வழியாக செல்லும் ரயில்கள் நிறுத்தி வைத்து இயக்கம்!மாநகர காவல் ஆணையர்கள் உள்பட 14 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம்! லக்னௌ பயிற்சி நிறுவன தீ விபத்து: 14 பேர் பலிசபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலிலும் செய்யறிவு! கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்!அமோனியா கசிவு: ரூ. 10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் - திருமாவளவன் கோரிக்கைவிஜய் பிறந்தநாள்: இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கிய தவெக!அமோனியா வாயு கசிவு! பலி எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்வு!அண்ணன் பவருக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாட்டுக்கே பவர் போய்விட்டது! உதயநிதி பேச்சுபள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்: நயினார் நாகேந்திரன்
/
திருவள்ளூர்

டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதம்

காரனோடை அருகே டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டனா்.

News image

டாஸ்மாக் - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 1:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காரனோடை அருகே டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டனா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டம் பொன்னேரி வட்டம் காரனோடையில் சென்னை கொல்கத்தா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் டாஸ்மாக் கடை இயங்கி வருகிறது.

தனியாா்பள்ளிகள் கோயில், வங்கிகள் கடைவீதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை மூட வேண்டும் என பொதுமக்கள் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனா். மூன்று முறை கிராம சபை கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றியும் டாஸ்மாக் கடை மூடவில்லை. அத்துடன் கடையை மூட வலியுறுத்தி சாலை மறியல் ஆா்ப்பாட்டம் உள்ளிட்ட தொடா் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாளான திங்கள்கிழமை டாஸ்மாக் கடையை மூட வேண்டும் என வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை அறிவித்து கடையின் எதிரே பந்தல் அமைத்து கூடினா். போராட்டத்திற்கு அனுமதி இல்லாத நிலையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட காவல் துறையினா் குவிக்கப்பட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட வந்த மக்களிடம் பேச்சு நடத்தினா்.

அப்போது பல கட்ட போராட்டங்கள் நடத்தியும் டாஸ்மாக் கடையை மூடாதது ஏன் என வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பொதுமக்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.

மேலும் 717 கடைகளை மூட வேண்டும் என முதல்வா் அறிவித்த போது ஒரே நாள் மட்டும் கடையை மூடிவிட்டு மீண்டும் திறந்து விற்பனை நடப்பதாக குற்றம் சாட்டினா். பொதுமக்களிடம் தொடா்ந்து போலீஸாா் பேச்சு நடத்தினா்.

அப்போது பள்ளி வங்கி, கோயில் என பெண்கள், மாணவிகள் நடமாட முடியாத சூழல் இருப்பதாக புகாா் தெரிவித்தனா். 200 மீட்டா் அருகிலேயே அமைந்துள்ள டாஸ்மாக் கடையை மூடாமல் அலட்சியம் காட்டுவதாக குற்றம் சாட்டினா்.

மாவட்ட ஆட்சியா், டாஸ்மாக் நிா்வாகம் என பலமுறை முறையிட்டும் பொதுமக்களை அலை கழிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினா்.

தொடா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் பேச்சு நடத்திய டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் விரைவில் கடையை மூடி விடுவதாக உத்தரவாதம் அளித்தனா். இதனை அடுத்து உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட்டு பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தி போராட்டம்

டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தி போராட்டம்

தெருவுக்கடையில் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் முற்றுகை: அகற்ற அமைச்சா் உறுதி

தெருவுக்கடையில் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் முற்றுகை: அகற்ற அமைச்சா் உறுதி

மக்கள் போராட்டம்: கடையாலுமூடு டாஸ்மாக் கடையை மூட நடவடிக்கை

மக்கள் போராட்டம்: கடையாலுமூடு டாஸ்மாக் கடையை மூட நடவடிக்கை

தம்மம்பட்டி சந்தை பகுதி டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தல்

தம்மம்பட்டி சந்தை பகுதி டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தல்

விடியோக்கள்

Podcast | சட்டப்பேரவையில் காரசாரம்: என்ன பேசப்போகிறார் முதல்வர் விஜய்? | News and Views | Episode 46

Podcast | சட்டப்பேரவையில் காரசாரம்: என்ன பேசப்போகிறார் முதல்வர் விஜய்? | News and Views | Episode 46

தேசிய கீதம் ஏன் இருமுறை பாடப்பட்டன?: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கேள்வி!

தேசிய கீதம் ஏன் இருமுறை பாடப்பட்டன?: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கேள்வி!

ஹாலிவுட்டில் பயிற்சி: விஜய்யின் அறியாத பக்கங்கள்! | Actor Vijay |

ஹாலிவுட்டில் பயிற்சி: விஜய்யின் அறியாத பக்கங்கள்! | Actor Vijay |

மேகதாது தீர்மான திருத்தத்தை ஏற்கவில்லை! வெளிநடப்புக்கு பின் EPS பேட்டி | TN Assembly

மேகதாது தீர்மான திருத்தத்தை ஏற்கவில்லை! வெளிநடப்புக்கு பின் EPS பேட்டி | TN Assembly