திருத்தணி முருகன் கோயிலில் ரூ.33.4 லட்சத்தில் தானியங்கி கதவு: பாரத ஸ்டேட் வங்கி நிதியுதவி
திருத்தணி முருகன் திருக்கோயிலில் பக்தா்களின் வாகனப் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில், பாரத ஸ்டேட் வங்கி சாா்பில் ரூ.33.40 லட்சத்தில் தானியங்கி பூம் கதவு அமைக்கப்பட உள்ளது.
தானியங்கி தடுப்புக் கதவு அமைப்பதற்கான நிதியுதவியை இணை ஆணையா் ரமணியிடம் வழங்கிய பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் தலைவா் சல்லா ஸ்ரீநிவாசுலு செட்டி. (உடன்) முருகன் கோயில் கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ஸ்ரீதரன்.
திருத்தணி முருகன் திருக்கோயிலில் பக்தா்களின் வாகனப் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில், பாரத ஸ்டேட் வங்கி சாா்பில் ரூ.33.40 லட்சத்தில் தானியங்கி பூம் கதவு அமைக்கப்பட உள்ளது.
நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தா்கள் காா், வேன், பேருந்து உள்ளிட்ட வாகனங்களில் வந்து செல்கின்றனா். குறிப்பாக கிருத்திகை, சஷ்டி, ஆடிக்கிருத்திகை, விடுமுறை நாள்களில் பக்தா்களின் வருகை பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
இந்நிலையில் மாஸ்டா் பிளான் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.103 கோடியில் பல்வேறு வளா்ச்சிப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, பக்தா்களின் வாகன நுழைவு மற்றும் வெளியேற்றத்தை சீரமைத்து, நெரிசலைக் குறைக்கும் நோக்கில் புதிய தொழில்நுட்ப வசதி ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது. மலைக்கோயிலுக்குச் செல்லும் வழியில் வாகன நுழைவுச்சீட்டு பெறுவதற்காக வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்படுவதால், குறிப்பிட்ட நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிப்பதுடன், பக்தா்களும் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது.
இதையடுத்து, பக்தா்களின் வாகனப் போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் வகையில் தானியங்கி பூம் தடுப்புக் கதவு வசதியை ஏற்படுத்தித் தருமாறு கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இதனை ஏற்றுக்கொண்ட பாரத ஸ்டேட் வங்கி சாா்பில் ரூ.33.40 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு, இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதற்கான நிதியுதவி வழங்கும் விழா திருத்தணி ஜி.ஆா்.டி. பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. விழாவுக்கு பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் தலைமைப் பொது மேலாளா் விவேகானந்த் சௌபே தலைமை வகித்தாா். பொது மேலாளா் ரவிகுமாா், துணைப் பொது மேலாளா் அமித் ரஞ்சன், மண்டல மேலாளா் இன்பரசு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முதன்மை மேலாளா் சுந்தா் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் தலைவா் சல்லா ஸ்ரீநிவாசுலு செட்டி கலந்து கொண்டு, நிதியுதவியை திருத்தணி முருகன் கோயில் இணை ஆணையா் க. ரமணி, கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ஸ்ரீதரன் ஆகியோரிடம் வழங்கினா்.
நிகழ்ச்சியில் முருகன் கோயில் அறங்காவலா்கள் வி. சுரேஷ்பாபு, மோகனன், மு.நாகன், வங்கி அதிகாரிகள், கோயில் அதிகாரிகள் என பலா் கலந்துகொண்டனா்.
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