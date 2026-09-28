The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வங்கி ஊழியர்களின் 3 நாள்கள் வேலை நிறுத்தம் ஒத்திவைப்புதிமுகவை விட பெரிய தீயசக்தி தவெக: சீமான் விமர்சனம்மதுராந்தகத்தில் திமுக வென்றால், பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறேன்: உதயநிதிக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா சவால்மாற்றுக் கட்சிக்கு ஓடியவர்கள் வல்லவர்களா? தவெகவை விமர்சித்த இபிஎஸ்!வன்முறையால் மக்களின் ஆதரவைப் பெற முடியாது: அமைச்சர் அருண் ராஜ்மேற்கு வங்கத்தில் நெல் வயலில் மின்சாரம் பாய்ந்து 3 யானைகள் பலி! ரூ. 8 கோடிக்கு மணல் கொள்ளை: எ.வ.வேலு, மகன் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்கு

திருவள்ளூா்: 2,754 போ் பங்கேற்று தோ்வு எழுதினர்!

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 12 தோ்வு மையங்களில் 2,754 போ் வரையில் பங்கேற்று தோ்வு எழுதிய நிலையில், 1,284 போ் வரையில் கலந்து கொள்ளவில்லை என ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்தாா்.

Published On :

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 12 தோ்வு மையங்களில் 2,754 போ் வரையில் பங்கேற்று தோ்வு எழுதிய நிலையில், 1,284 போ் வரையில் கலந்து கொள்ளவில்லை என ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்தாா்.

இத்தோ்வுக்காக திருவள்ளுா் மாவட்டத்திலிருந்து 4038 போ் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில் 12 தோ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த தோ்வு மையங்களுக்கு மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து முன்னதாகவே வந்து தோ்வு மையங்களில் தோ்வா்கள் குவிந்தனா்.

இதில் திருவள்ளூரில் அரசினா் மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளி தோ்வு மையத்தில் தோ்வா்களுக்கான தேவையான வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளனவா என ஆட்சியா் ச.கவிதா ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குரூப்-1 முதல் நிலைத் தோ்வு: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 3,594 எழுதினர்!

குரூப்-1 முதல் நிலைத் தோ்வு: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 3,594 எழுதினர்!

தருமபுரி மாவட்டத்தில் 25 மையங்களில் இன்று குரூப் 1 தோ்வு

தருமபுரி மாவட்டத்தில் 25 மையங்களில் இன்று குரூப் 1 தோ்வு

நெல்லையில் 21 மையங்களில் இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வு: 6,408 போ் எழுதுகின்றனர்

நெல்லையில் 21 மையங்களில் இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வு: 6,408 போ் எழுதுகின்றனர்

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 133 பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு அபாயம்: ஆட்சியா் தகவல்!

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 133 பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு அபாயம்: ஆட்சியா் தகவல்!

விடியோக்கள்

வெளியானது ஜெய் ஜெய் ராம் பாடல்!

வெளியானது ஜெய் ஜெய் ராம் பாடல்!

பகலிலேயே நிதானம் இல்லை: உதயநிதியை விமர்சித்த நிர்மல்குமார்!

பகலிலேயே நிதானம் இல்லை: உதயநிதியை விமர்சித்த நிர்மல்குமார்!