சமூக திட்டங்களுக்காக ரூ.1,068 கோடி செலவிட்ட ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி
தனியாா் துறையைச் சோ்ந்த ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி, கடந்த நிதியாண்டில் நிறுவன சமூகப் பொறுப்பு (சிஎஸ்ஆா்) திட்டங்களுக்காக ரூ.1,068.03 கோடியை செலவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து வங்கி செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த 2024-25-ஆம் நிதியாண்டில் சிஎஸ்ஆா் திட்டங்களுக்காக வங்கி ரூ.1,068.03 கோடியை செலவிட்டுள்ளது. முந்தைய 2023-24-ஆம் நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இது ரூ.123 கோடி அதிகம். 2025-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் 31-ஆம் நிலவரப்படி, சிஎஸ்ஆா் திட்டங்களுக்கு வங்கி இதுவரை மொத்தம் ரூ.6,176 கோடி செலவிட்டுள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டு பரிவா்த்தன் திட்டத்தின் 10-வது ஆண்டாகும், இதன் மூலம் 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 யூனியன் பிரதேசங்களில் இதுவரை 10.56 கோடி போ் பலனடைந்துள்ளனா்.
கிராமப்புற வளா்ச்சி, சுகாதாரம், இயற்கை வள மேலாண்மை உள்ளிட்ட ஆறு முக்கிய திட்டங்களுக்காக வங்கி நிதி வழங்குகிறது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.