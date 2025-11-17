டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.88.63 ஆக நிறைவு!

மும்பை: இன்றைய வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.88.63 ஆக முடிவடைந்தன.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.88.70 ஆக தொடங்கி அதன் இன்ட்ரா-டேவில் அதிகபட்சமாக ரூ.88.56 என்ற நிலைக்கு சென்று பிறகு குறைந்தபட்சமாக ரூ.88.73 ஆக இருந்து அதன் முந்தைய நிலையை விட 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.88.63 ஆக நிலைபெற்றது.
கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 4 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.88.66 ஆக இருந்தது.
