ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 92.59! 47 காசுகள் உயர்வு!

மும்பை: ஈரான் மீதான ராணுவத் தாக்குதல்களை இரண்டு வாரங்களுக்கு நிறுத்தி வைப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்ததாலும், ரிசர்வ் வங்கி தனது முக்கியக் கொள்கை வட்டி விகிதங்களை மாற்றாமல் நடுநிலை நிலைப்பாட்டைத் தொடர்ந்ததாலும், இன்றைய அந்நிய செலவானி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 47 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.92.59ஆக நிறைவடைந்தன.
அந்நியச் செலாவணி தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் எவையும் கட்டமைப்பு ரீதியான மாற்றங்கள் அல்ல என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து, முதலீட்டாளர்களிடம் நம்பிக்கை வலுப்பெற்றதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.92.92 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகு வலுப்பெற்று ரூ.92.56 என்ற நிலையை எட்டியது. முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் நிறைவு விலையை விட 47 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.92.59ஆக வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
Summary
The rupee appreciated 47 paise to close at 92.59 against the US dollar on Wednesday.
தொடர்புடையது
வீழ்ந்துகொண்டே செல்லும் ரூபாய் மதிப்பு! 1 டாலர் - ரூ. 93! 10 காசுகள் சரிந்தது!
ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 93.04! 14 காசுகள் உயர்வு!
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.01 ஆக நிறைவு!
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.90.67 ஆக நிறைவு!
தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து வஞ்சிக்கிறார்கள்! நயினார் நாகேந்திரனும் பதிலளித்த PTR
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
புதுவையில் ஸ்டாலின் பெயரைச் சொல்லாத ராகுல்!: Press Meet | BJP | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! | Vijay full speech | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
