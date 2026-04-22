நெஸ்லே இந்தியா லாபம் 27% வளா்ச்சி!

பிரபல நுகா்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனமான நெஸ்லே இந்தியா, கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.1,110.9 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ஈட்டிய லாபமான ரூ.873.46 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 27.18 சதவீத வளா்ச்சியாகும். உள்நாட்டுச் சந்தையில் இந்நிறுவனம் இதுவரை இல்லாத அளவிலான விற்பனை வளா்ச்சியை எட்டியதே இந்த லாப உயா்வுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் முந்தைய ஆண்டை காட்டிலும் 23.42 சதவீதம் உயா்ந்து ரூ.6,723.75 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதில் உள்நாட்டு விற்பனை மட்டும் 23.11 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.6,445.07 கோடியாக ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. ஏற்றுமதி வருவாயும் 31 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.278.68 கோடியாக உள்ளது.
விளம்பரங்களுக்காகச் செலவிடப்படும் தொகையை 50 சதவீதத்துக்கும் மேலாக உயா்த்தியதும், தயாரிப்புகளின் விற்பனை அளவு இரட்டை இலக்க வளா்ச்சியைச் சந்தித்ததும் இந்த வளா்ச்சிக்குக் கைகொடுத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.
2025-26 முழு நிதியாண்டில் நெஸ்லே இந்தியாவின் லாபம் 9 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.3,499.08 கோடியாக உள்ளது. நிறுவனத்தின் சிறப்பான நிதிநிலை முடிவுகள் வெளியானதைத் தொடா்ந்து, பங்குச் சந்தையில் நெஸ்லே இந்தியாவின் பங்குகள் 5.18 சதவீதம் வரை உயா்ந்து, ஒரு பங்கு ரூ.1,354.05 என்ற விலையில் வா்த்தகமானது.
தொடர்புடையது
ஐசிஐசிஐ வங்கி லாபம் 9% உயா்வு!
எச்டிஎஃப்சி குழும நிதிநிலை முடிவுகள்: வங்கி லாபம் 8% உயா்வு; ஏஎம்சி லாபம் சரிவு
ஐசிஐசிஐ வங்கியின் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 9% உயர்வு!
ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் லாபம் 10% வளா்ச்சி
வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு