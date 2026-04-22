Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வாக்களிக்க வசதியாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கம்கேரளத்தில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 40 பேர் படுகாயம்மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுதமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது : சந்திரபாபு நாயுடுஇளைஞர்களுக்கும் 'இருசக்கர வாகன' மானியம்! அதிமுகவின் மேலும் 10 வாக்குறுதிகள்!சொந்தத் தொகுதியில் தோற்றுவிடுவோம் என்று விசில் சின்னத்தைத் திருடியவர்கள்: விஜய் சூசகம்
/
வணிகம்

நெஸ்லே இந்தியா லாபம் 27% வளா்ச்சி!

பிரபல நுகா்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனமான நெஸ்லே இந்தியா, கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.1,110.9 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.

News image
Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 10:46 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ஈட்டிய லாபமான ரூ.873.46 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 27.18 சதவீத வளா்ச்சியாகும். உள்நாட்டுச் சந்தையில் இந்நிறுவனம் இதுவரை இல்லாத அளவிலான விற்பனை வளா்ச்சியை எட்டியதே இந்த லாப உயா்வுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.

மதிப்பீட்டு காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் முந்தைய ஆண்டை காட்டிலும் 23.42 சதவீதம் உயா்ந்து ரூ.6,723.75 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதில் உள்நாட்டு விற்பனை மட்டும் 23.11 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.6,445.07 கோடியாக ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. ஏற்றுமதி வருவாயும் 31 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.278.68 கோடியாக உள்ளது.

விளம்பரங்களுக்காகச் செலவிடப்படும் தொகையை 50 சதவீதத்துக்கும் மேலாக உயா்த்தியதும், தயாரிப்புகளின் விற்பனை அளவு இரட்டை இலக்க வளா்ச்சியைச் சந்தித்ததும் இந்த வளா்ச்சிக்குக் கைகொடுத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.

2025-26 முழு நிதியாண்டில் நெஸ்லே இந்தியாவின் லாபம் 9 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.3,499.08 கோடியாக உள்ளது. நிறுவனத்தின் சிறப்பான நிதிநிலை முடிவுகள் வெளியானதைத் தொடா்ந்து, பங்குச் சந்தையில் நெஸ்லே இந்தியாவின் பங்குகள் 5.18 சதவீதம் வரை உயா்ந்து, ஒரு பங்கு ரூ.1,354.05 என்ற விலையில் வா்த்தகமானது.

தொடர்புடையது

ஐசிஐசிஐ வங்கி லாபம் 9% உயா்வு!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு