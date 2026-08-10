அமேசான் சுதந்திர தின சலுகை! என்னென்ன வாங்கலாம்?

அமேசானில் சுதந்திர தினத்தையொட்டி அதிரடி சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
கிரேட் ஃப்ரீடம் திருவிழா எனப்படும் இச்சலுகை காலத்தில் ஸ்மார்ட்போன்கள், மடிக்கணினி, கையடக்கக் கணினி, மற்றும் மின்னணு பொருள்களுக்கு அதிரடி சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக சாம்சங், ஒன்பிளஸ், எச்.பி., ஹையர் ஆகிய நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளுக்கு வங்கிக் கடன் அட்டை தள்ளுபடியும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீட்டில் உள்ள மின்னணு பொருள்கள் மற்றும் புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்க வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் இந்த தள்ளுபடியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள அரிய வாய்ப்பு என அமேசான் தெரிவித்துள்ளது.
அமேசானின் சலுகையுடன் சேர்த்து சில குறிப்பிட்ட வங்கிக் கடன் அட்டைகள், கேஷ்பேக், தவனைமுறை என பல்வேறு சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக பிரைம் பயனர்கள் பணம் செலுத்துவதில் கூடுதல் சலுகைகளைப் பெற முடியும்.
சாம்சங் கேலக்சி எஸ் 25 அல்ட்ராவுக்கு ரூ.35,000 தள்ளுபடி
சாம்சங் கேலக்சி எஸ் 25 அல்ட்ரா ஸ்மார்ட்போன் ஆரம்ப விலை ரூ. 1,29,999. தற்போது அமேசான் சலுகையுடன் ரூ. 94,999-க்கு விற்பனையாகிறது. இதன்மூலம் பயனர்களுக்கு ரூ. 35,000 தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
ஐசிஐசிஐ வங்கிக் கடன் அட்டை வைத்திருந்தால் கூடுதலாக ரூ. 5,000 தள்ளுபடி உண்டு. பிரைம் பயனர்களாக இருந்தால் மேலும் 5% கேஷ்பேக் உண்டு. இவற்றைப் பயன்படுத்தினால் பயனர்களால் ரூ. 44,499 சேமிக்க முடியும்.
சாம்சங் கேலக்சி எஸ் 25
சென்ஹைசர் ஹெட்ஃபோன்
இசைப் பிரியர்களுக்காக சென்ஹைசர் ஹெட்ஃபோனுக்கு ரூ. 13,250 தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 34,990. தள்ளுபடியுடன் அமேசானில் ரூ. 21,740-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வங்கிகளுக்கு கூடுதல் தள்ளுபடி உண்டு. எச்.டி.எஃப்.சி வங்கி, ஐசிஐசிஐ வங்கி கடன் அட்டை வாடிக்கையாளர்களுக்கு 10% கூடுதல் தள்ளுபடி உண்டு.
இத்துடன் சோனி, ஜேபிஎல், போட் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்களுன் பொருள்களுக்கும் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒன்பிளஸ் பேட் கோ 2
ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தின் கோ 2 என்ற கையடக்கக் கணினி (நோட் பேட்) விலை தள்ளுபடி விலையில் ரூ. 28,999-க்கு கிடைக்கிறது. மாதத் தவணை முறையும் உள்ளது. அதாவது மாதம் ரூ. 4,834 என 6 மாதங்களுக்கு கட்டலாம்.
ஒன்பிளஸ் பேட் கோ 2
எச்.பி. ஓம்னிபுக் 5
எச்.பி. நிறுவனத்தின் ஓம்னிபுக் 5 என்ற மடிக்கணியின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 88,225. சலுகை விலையில் ரூ.78,990-க்கு விற்பனையாகிறது. 14 அங்குல ஓஎல்இடி தொடுதிரையுடன் ஸ்நாப்டிராகன் X1-26-100 புராசஸர் உடையது.
ஹையர் 596 லிட்டர் ஃபிரிட்ஜ்
ஹையர் நிறுவனத்தில் 596 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குளிர்சாதனப் பெட்டிக்கு அமேசான் சலுகை அறிவித்துள்ளது. 3 ஸ்டார் தரம் உடைய இந்த குளிர்சாதனப் பெட்டி 2 இன் 1 அம்சம் உடையது. வாட்டர் டிஸ்பென்சர், டிஜிட்டல் எல்.இ.டி. கன்ட்ரோலர், அட்டோமேட்டிக் கூலிங், வைஃபை இணைப்பு உள்ளிட்ட வசதிகள் உடையது. இதன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 1,21,890.
அமேசான் சலுகையுடன் சேர்த்து பணம் செலுத்தும் முறையிலும் சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு 10% தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமேசான் பே ஐசிஐசிஐ வங்கி கடன் அட்டைகளுக்கு 5% வரை தள்ளுபடி உள்ளது.
Summary
Amazon Great Freedom Sale 2026Top discounts on smartphones, tablets, headphones
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