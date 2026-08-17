சென்னை ஃபீனிக்ஸ் மாா்க்கெட் சிட்டியில் ’எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெஸ்ட் 2026’ நிறைவு

சென்னை ஃபீனிக்ஸ் மாா்க்கெட்சிட்டி வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்தியாவின் மிகப் பெரிய மின்னணு சாதனங்களின் விற்பனைத் திருவிழாவான ‘எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெஸ்ட் 2026’ வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது.
கடந்த ஆக. 7-ஆம் தேதி முதல் 16-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல், க்ரோமா, அப்ட்ரோனிக்ஸ், சத்யா, ஏசா், ஏசஸ், போஸ் உள்ளிட்ட நாட்டின் முன்னணி மின்னணுவியல், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன.
அதிநவீன ஸ்மாா்ட் சாதனங்கள் மற்றும் புதிய வீட்டு உபயோக மின்சாதனங்களை நேரில் கண்டு, அனுபவித்து வாங்கும் வாய்ப்பை இந்த நிகழ்வு வாடிக்கையாளா்களுக்கு வழங்கியது. நிகழ்வின் சிறப்பம்சமாக, இதில் ரூ.30,000 மற்றும் அதற்கும் மேல் பொருள்கள் வாங்கிய வாடிக்கையாளா்களுக்கு மடிக்கணினி, தொலைக்காட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
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