டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 20 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.38 ஆக நிறைவு!

மும்பை: அமெரிக்க டாலரின் வலுவான போக்கால், இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 20 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.38 ஆக நிறைவடைந்தது.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.25 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகு ரூ. 95.22 முதல் ரூ. 95.48 வரையிலான வரம்பிற்குள் வர்த்தகமானது.
இறுதியில், அதன் முந்தைய நாள் வர்த்தக முடிவை விட 20 காசுகள் சரிந்து, ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.38 ஆக நிறைவடைந்தது.
கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமையன்று, டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 17 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.18 ஆக நிறைவடைந்தது.
Summary
The rupee depreciated 20 paise to close at 95.38 against the US dollar.
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