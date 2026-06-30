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வணிகம்

வீழ்ச்சியடைந்த ரூபாய் மதிப்பு: 1 டாலர் - ரூ. 94.65! 15 காசுகள் சரிவு!!

டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு, இன்றைய வர்த்தகத்தில் 15 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.65 என்ற நிலையில் நிலைபெற்றது.

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ரூபாய் மதிப்பு.

Updated On :30 ஜூன் 2026, 6:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு, இன்றைய வர்த்தகத்தில் 15 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.65 என்ற நிலையில் நிலைபெற்றது.

மாத இறுதியில் நிறுவனங்களிடமிருந்து எழுந்த இறக்குமதித் தேவை மற்றும் முதலீட்டாளர்களிடையே நீடித்த எச்சரிக்கை போக்கு ஆகியவற்றால் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.58 வரை சரிந்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும், உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் நிலவிய ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் தலையீடு குறித்த எதிர்பார்ப்பு ஆகியவை ரூபாய் மதிப்புக்கு ஆதரவளித்து அதன் சரிவைக் கட்டுப்படுத்தியது.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.60 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகு வர்த்தக முடிவில் அதன் நேற்றைய நிறைவு விலையிலிருந்து 15 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.65 ஆக நிறைவடைந்தது.

இதற்கு முன்னதாக, நேற்று இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 6 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.51 ஆக இருந்தது.

Summary

The rupee depreciated by 15 paise to close at 94.65 against the US dollar on Tuesday.

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