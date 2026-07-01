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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 67 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.23 ஆக நிறைவு!

இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 67 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.23 ஆக நிறைவு.

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Updated On :1 ஜூலை 2026, 5:47 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் மீது அமெரிக்க டாலரின் வலுவான தாக்த்தால், இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 67 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.23 ஆக நிறைவு பெற்றது.

டாலரின் மதிப்பு வலுவடைந்தது, தொடர்ந்து வெளியேறி வருவதால் ரூபாயின் மதிப்பு பலவீனமடைந்து வருவதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.67 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, வர்த்தக நேரத்தின்போது ரூ. 94.60 முதல் ரூ. 95.29 வரையிலான வரம்பிற்குள் வர்த்தகமானது. இறுதியில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 67 காசுகள் சரிந்து, ரூ. 95.23 ஆக வர்த்தகம் நிலைபெற்றது.

நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை), டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 5 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.56 ஆக நிறைவடைந்தது.

Summary

The rupee depreciated 67 paise to close at 95.23 against the US dollar on Wednesday.

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