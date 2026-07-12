‘டெக்’ துணுக்குகள்! ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் புதிய அறிமுகங்கள்!

தொழில்நுட்ப உலகில் இந்த வாரம் புதிய சாதனங்களின் வருகை உற்சாகத்தை ஏற்படுத்த, ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் புதிய அறிமுகங்கள் மற்றும் சட்டப் போராட்டங்கள் குறித்த விவாதங்களும் சூடுபிடித்தன.
ஸ்மாா்ட்போன்கள் மற்றும் மடிக்கணினிகளின் அதிரடி அறிமுகங்கள் முதல் உலகளாவிய ஏ.ஐ. மாற்றங்கள் வரை இந்த வாரத்தின் முக்கியத் தொழில்நுட்பச் செய்திகளின் தொகுப்பு இதோ:
*மோட்டோ ஜி77 பவா்: மோட்டோரோலா ரூ.25,999 விலையில் ‘மோட்டோ ஜி77 பவா்’ ஸ்மாா்ட்போனை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6000 சீரிஸ் சிப்செட் மற்றும் 7,000எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் இந்த போன் வெளிவந்துள்ளது.
*ஏசஸ் ‘விவோபுக்’ மடிக்கணினி: ஏசஸ் நிறுவனம் ‘விவோபுக் 14’, ‘விவோபுக் 15’ ஆகிய ஏ.ஐ. மடிக்கணினிகளை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இன்டெல் கோா் 7 சீரிஸ் 3 பிராசஸா் மற்றும் ஆன்-டிவைஸ் ஏ.ஐ வசதிக்கான பிரத்யேக ‘17 டாப்ஸ் என்பியூ’ பிராசஸா் கொண்டுள்ள இவற்றின் ஆரம்ப விலை ரூ.75,990 ஆகும்.
*மெட்டாவின் ஏ.ஐ பட வசதி வாபஸ்: பொது இன்ஸ்டாகிராம் புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்தி ஏ.ஐ. படங்களை உருவாக்கும் மெட்டாவின் புதிய வசதி, பிரபலங்கள் மற்றும் பயனா்களிடையே எதிா்ப்புக் கிளம்பியதை அடுத்து, திரும்பப் பெற்றுள்ளது.
*ஆப்பிள்-ஓபன்ஏஐ வழக்கு: ஓபன் ஏ.ஐ நிறுவனத்துக்குத் தங்களின் வா்த்தக ரகசியங்களைத் திருடியதாகக் கூறி, தனது முன்னாள் ஊழியா்கள் மீது ஆப்பிள் நிறுவனம் வழக்குத் தொடுத்துள்ளது. அதேபோல், அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு சிப் உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பதற்காக பிராட்காம் நிறுவனத்துடன் ஆப்பிள் சுமாா் 3000 கோடி டாலா் ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.
* சாம்சங் ‘கேலக்ஸி அன்பேக்ட்’: சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தும் ‘கேலக்ஸி அன்பேக்ட் 2026’ நிகழ்வு வரும் 22-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
*புதிய ஏ.ஐ வாய்ஸ் மாதிரிகள்: ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் மனிதா்களைப் போல் ஒரே நேரத்தில் கேட்கவும் பேசவும் கூடிய ‘ஜிபிடி லைவ் வாய்ஸ்’ மாதிரிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதனிடையே, எக்ஸ்ஏஐ நிறுவனம் நேரடி உரையாடல் வசதியுடன் கூடிய ‘குரோக் 4.5’ ஏ.ஐ மாதிரியை வெளியிட்டுள்ளது.
*வாட்ஸ்ஆப் மெட்டா பிசினஸ் ஏஜென்ட்: வணிகங்களுக்கு 24 மணிநேரமும் வாடிக்கையாளா் சேவை வழங்குவதற்காக, ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ‘மெட்டா பிசினஸ் ஏஜென்ட்’ வசதியை வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஆன்த்ரோபிக் ‘கிளாட் கோவொா்க்’: ஆன்த்ரோபிக் நிறுவனம் தனது ’கிளாட் கோவொா்க்’ ஏ.ஐ ஏஜென்ட்டை கைப்பேசி மற்றும் வலைதளங்களுக்கு விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன்மூலம், பயனா்கள் எங்கிருந்தும் தங்கள் அலுவலக வேலைகளை எளிதாக நிா்வகிக்க முடியும்.
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