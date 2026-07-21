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வணிகம்

லலிதா ஜூவல்லரியில் ஆடி தள்ளுபடி விற்பனை

தென்னிந்தியாவின் பிரபல தங்கநகை விற்பனை நிறுவனமான லலிதா ஜூவல்லரியில், ஆடி மாதத்தையொட்டி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனைஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Updated On :21 ஜூலை 2026, 4:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்னிந்தியாவின் பிரபல தங்கநகை விற்பனை நிறுவனமான லலிதா ஜூவல்லரியில், ஆடி மாதத்தையொட்டி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனைஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, அனைத்து தங்க நகைகளுக்கும் வழக்கமான சேதாரத்தில் இருந்து மேலும் 1 சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது மற்றும் பழைய தங்க நகைகளை மாற்றிக் கொள்ளும் வாடிக்கையாளா்களுக்கு கிராமுக்கு ரூ.150 கூடுதல் விலை வழங்கப்படுகிறது. இச்சலுகைகள் வரும் ஆக. 16 வரை அமலில் இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தங்க நகைகள் மட்டுமன்றி, வைர நகைகளுக்கும் காரட்டுக்கு ரூ.6,000 சிறப்புத் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இதுதவிர, சேதாரம் இல்லாமல் பழைய நகைக்கு அதே எடையில் புதிய நகை பெற்றுக் கொள்ளும் சிறப்பு ‘எக்ஸ்சேஞ்ச்’ திட்டமும், தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கங்களில் இருந்து வாடிக்கையாளா்களைப் பாதுகாக்கும், 100 சதவீத சேதாரமில்லாத நகை சேமிப்புத் திட்டங்களும் நிறுவனத்தில் செயல்பாட்டில் உள்ளன.

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