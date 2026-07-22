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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 34 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.59 ஆக நிறவைு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 34 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.59 ஆக நிறைவு.

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கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 5:45 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் மற்றும் நிலையற்ற அரசியல் சூழலில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 34 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.59 ஆக நிறைவடைந்தன.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 96.36 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, நாள் முழுவதும் ரூ. 96.25 முதல் ரூ. 96.57 வரையிலான வரம்பில் வர்த்தகமானது. இறுதியில், முந்தைய நாள் நிறைவு விலையை விட 34 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.59 என்ற அளவில் நிலைபெற்றது.

நேற்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 11 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.25 ஆக நிறைவடைந்தன.

Summary

The rupee depreciated by 34 paise to close at 96.59 against the U.S. dollar.

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