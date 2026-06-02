Dinamani
தமிழகத்தில் மேலும் சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்மகாராஷ்டிரத்தில் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிபுதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைக்கு திமுக எப்படி காரணமாகும்? ஆ. இராசா கேள்விசிபிஎஸ்இ தலைவர், செயலர் மாற்றம்!சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு: சைபர் தாக்குதலுக்குப் பின் சீரான தளத்தில் 16,000-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்
/
வணிகம்

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் மே மாதம் விற்பனை 12% உயர்வு!

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம், மே மாதம் வாகன விநியோகம் 12 சதவீதம் உயர்ந்து 5,70,068 வாகனங்களாக இருப்பதாக இன்று தெரிவித்தது.

News image
Updated On :2 ஜூன் 2026, 9:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம், மே மாதம் வாகன விநியோகம் 12 சதவீதம் உயர்ந்து 5,70,068 வாகனங்களாக இருப்பதாக இன்று தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் விற்பனை 5,07,701 வாகனங்களாக இருந்தது.

மோட்டார் சைக்கிள்கள் மற்றும் ஸ்கூட்டர்களைத் தயாரிக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஹீரோ மோட்டோகார்ப், இம்மாதத்தில் உள்நாட்டு சில்லறை விற்பனை வேகம் வலுவாக இருந்ததாகத் தெரிவித்தது.

நிறுவனம், மே 2026ல் அதன் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர் வணிகத்தில் வலுவான வேகத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டதாகக் தெரிவித்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இது கிட்டத்தட்ட 10% வளர்ச்சி. அதே வேளையில், நிறுவனத்தின் உலகளாவிய வணிகம் 78 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது.

ஹீரோ மோட்டோகார்ப், அதன் சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் வலுவான தேவை, விரிவடைந்து வரும் பிரீமியம் தயாரிப்பு வரிசை மற்றும் சந்தை விரிவாக்க நடவடிக்கை ஆதரவுடன் இணைந்து, நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி வேகத்தைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகிறது.

Summary

Hero MotoCorp reported 12 per cent rise in dispatches at 5,70,068 units in May 2026.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஸ்டட்ஸ் அக்சஸரீஸ் 4வது காலாண்டு லாபம் 6% உயர்வு!

ஸ்டட்ஸ் அக்சஸரீஸ் 4வது காலாண்டு லாபம் 6% உயர்வு!

அனந்த் ராஜ் 4வது காலாண்டு லாபம் 25% உயர்வு!

அனந்த் ராஜ் 4வது காலாண்டு லாபம் 25% உயர்வு!

ராயல் என்ஃபீல்டு விற்பனை 31 சதவீதம் அதிகரிப்பு!

ராயல் என்ஃபீல்டு விற்பனை 31 சதவீதம் அதிகரிப்பு!

சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை 4% உயர்வு!

சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை 4% உயர்வு!

விடியோக்கள்

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |