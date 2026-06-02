ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.29! 10 காசுகள் சரிவு!!

இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.29 ஆக வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 6:18 pm IST

மும்பை: உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்ததாலும், பாதுகாப்பான முதலீட்டுத் தளங்களைத் தேடிப் பெருமளவில் நிதி வரத்து இருந்ததால், டாலர் வலுவாக இருந்ததால், இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.29 ஆக வர்த்தகம் நிறைவுபெற்றது.

வெளிநாட்டு நிதி வரத்து கணிசமாக வெளியேறிய வருவதும் முதலீட்டாளர்களை தொடர்ந்து அச்சத்தில் ஆழ்த்தி வருவதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.16ஆக வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. பிறகான வர்த்தகத்தில், அதிகபட்சமாக ரூ. 95.03 என்ற நிலையையும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 95.31 என்ற நிலையையும் எட்டியது. வர்த்தக இறுதியில், ரூபாய் மதிப்பு 95.29 ஆக வர்த்தகமானது. இது அதன் முந்தைய நாள் நிறைவு விலையிலிருந்து 10 காசுகள் சரிவாகும்.

நேற்று (திங்கள்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 34 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.19ஆக வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

The rupee depreciated 10 paise to close at 95.29 against the US dollar on Tuesday.

