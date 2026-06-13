ரூ. 23.60 லட்சத்தில் டொயோட்டோ இபெல்லா இ3!

கார் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் முன்னிலையில் உள்ள டொயோடோ நிறுவனம் மின்சார எஸ்.யூ.வி.யான இபெல்லா இ3 மாடலை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி, தோற்றத்திலும் புதுப்பொலிவைக் கொடுத்திருக்கிறது. இதன் ஆரம்ப விலை ரூ. 23.60 லட்சம். இந்த மின்சார எஸ்.யூ.வி.யில் 61 கிலோவாட் ஹவர் பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 543 கிலோ மீட்டர் வரை பயணிக்கலாம். வேகமான டி.சி. சார்ஜிங் வசதியுடன், 10 சதவீதத்தில் இருந்து 80 சதவீதம் வரை வெறும் 45 நிமிடங்களில் சார்ஜ் செய்ய முடியும்.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, முன் சக்கரங்களை இயக்கும் மின் மோட்டார் 172 ஹெச்.பி. சக்தி மற்றும் 193 என்.எம். டார்க் திறனை வழங்குகிறது.
Toyota, a leading car manufacturer, has launched the electric SUV model in India.
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