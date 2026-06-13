Dinamani
மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் வேடிக்கை பார்க்கும் தவெக அரசு: எடப்பாடி பழனிசாமி ராணுவ தலைமைத் தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத் நியமனம்!சென்னை தாம்பரத்தில் தடம்புரண்ட ரயில் என்ஜின்! ரஜினியின் பெயர், புகைப்படத்தை எந்த கட்சியோ, அமைப்போ பயன்படுத்தக் கூடாது! ரசிகர் மன்றம்விஸ்வரூபம் எடுக்கப்போகும் திருமங்கலம் மெட்ரோ ரயில் நிலையம்!பாஜகவிலிருந்து, தவெகவுக்கு வந்தது ஏன்? மனம் திறந்தார் விஜயதரணி!வினாத்தாள் கசிவு, தேர்வு முறைகேடுகள்: மாணவர்களை ஒன்றுதிரட்டும் ராகுல் காந்தி!
/
வணிகம்

ரூ. 23.60 லட்சத்தில் டொயோட்டோ இபெல்லா இ3!

ரூ.23.60 லட்சத்தில் டொயோட்டோ இபெல்லா இ3 மாடல் அறிமுகம்..

News image

டொயோட்டோ இபெல்லா இ3 - x.com

Updated On :13 ஜூன் 2026, 6:36 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கார் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் முன்னிலையில் உள்ள டொயோடோ நிறுவனம் மின்சார எஸ்.யூ.வி.யான இபெல்லா இ3 மாடலை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி, தோற்றத்திலும் புதுப்பொலிவைக் கொடுத்திருக்கிறது. இதன் ஆரம்ப விலை ரூ. 23.60 லட்சம். இந்த மின்சார எஸ்.யூ.வி.யில் 61 கிலோவாட் ஹவர் பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 543 கிலோ மீட்டர் வரை பயணிக்கலாம். வேகமான டி.சி. சார்ஜிங் வசதியுடன், 10 சதவீதத்தில் இருந்து 80 சதவீதம் வரை வெறும் 45 நிமிடங்களில் சார்ஜ் செய்ய முடியும்.

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, முன் சக்கரங்களை இயக்கும் மின் மோட்டார் 172 ஹெச்.பி. சக்தி மற்றும் 193 என்.எம். டார்க் திறனை வழங்குகிறது.

Toyota, a leading car manufacturer, has launched the electric SUV model in India.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ரூ.19.72 லட்சத்தில் டொயோட்டோ இன்னோவா கிரிஸ்டா 2026!

ரூ.19.72 லட்சத்தில் டொயோட்டோ இன்னோவா கிரிஸ்டா 2026!

ஒன்பிளஸ், ஐகியூ ஸ்மார்ட்போனுக்கு போட்டியாக ஷாவ்மியின் 17டி அறிமுகம்!

ஒன்பிளஸ், ஐகியூ ஸ்மார்ட்போனுக்கு போட்டியாக ஷாவ்மியின் 17டி அறிமுகம்!

கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மின்சார ரயில்: கூட்டமான நேரங்களில் 6 - 10 நிமிஷங்களுக்கு ஒரு ரயில்!

கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மின்சார ரயில்: கூட்டமான நேரங்களில் 6 - 10 நிமிஷங்களுக்கு ஒரு ரயில்!

ஹூண்டாய் ஐயோனிக் 5 பேஸ்லிப்ட் அறிமுகம்!

ஹூண்டாய் ஐயோனிக் 5 பேஸ்லிப்ட் அறிமுகம்!

விடியோக்கள்

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit