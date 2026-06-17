ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை சரிவு!

புதுதில்லி: முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் தங்களின் நிலைப்பாடுகளை குறைத்ததன் காரணமாக, இன்றைய வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ. 959 வீழ்ச்சி அடைந்து ரூ. 2,49,146 ஆக உள்ளது.
மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில், ஜூலை மாத ஃபியூச்சர்ஸ் விநியோகத்திற்கான வெள்ளியின் விலை 0.38 சதவீதம் சரிந்து, கிலோவுக்கு ரூ. 2,49,146 ஆக வர்த்தகமானது.
வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் மேற்கொண்ட விற்பனையின் அழுத்தம் காரணமாகவே வெள்ளி விலை குறைந்ததாக நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர்.
சர்வதேச அளவில், நியூயார்க்கில் வெள்ளியின் விலை 0.04 சதவீதம் சரிந்து அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 69.99 அமெரிக்க டாலராக வர்த்தகமானது.
Summary
Silver prices on Wednesday fell by Rs 959 to Rs 2,49,146 per kilogram.
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