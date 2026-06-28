ஈவுத்தொகையாக ரூ. 3,896 கோடி வழங்கிய ஐடிசி!

புதுதில்லி: இந்திய நிறுவனமான ஐடிசி-யிடமிருந்து, பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் டொபாக்கோ நிறுவனத்தின் 2 நிறுவனங்கள் 2026 ஆம் நிதியாண்டில் ஈவுத்தொகையாக மொத்தம் ரூ. 3,895.74 கோடி பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்தது.
பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் டொபாக்கோ நிறுவனம் ஐடிசி-யில் வைத்துள்ள முதலீடு மூன்று துணை நிறுவனங்கள் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. அவை டொபாக்கோ மேனுஃபாக்சரர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட், மிடில்டன் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கம்பெனி லிமிடெட் மற்றும் ரோத்மான்ஸ் இன்டர்நேஷனல் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் ஆகும்.
2025 ஆம் நிதியாண்டில் வழங்கப்பட்ட ரூ. 4,238.93 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில், 2026-ஆம் நிதியாண்டில் டொபாக்கோ மேனுஃபாக்சரர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் மற்றும் மிடில்டன் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கம்பெனி ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு ஐடிசி ரூ. 3,895.75 கோடி ஈவுத்தொகையாக வழங்கியது. இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 8.1 சதவீதம் சரிவாகும்.
நிதியாண்டு 2026ல், ஐடிசி, டொபாக்கோ மேனுஃபாக்சரர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்துக்கு ரூ. 3,197.89 கோடியும், மிடில்டன் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கம்பெனி-க்கு ரூ. 697.86 கோடி ஈவுத்தொகையாக வழங்கியது. இருப்பினும், 1.24 சதவீத பங்குகளைக் கொண்டுள்ள ரோத்மான்ஸ் இன்டர்நேஷனல் எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட ஈவுத்தொகை குறித்த விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் டொபாக்கோ நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய இந்த இரண்டு நிறுவனங்களின் ஈவுத்தொகை வருவாயில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவுக்கு, ஐடிசி-யில் இந்த நிறுவனங்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் அளவு குறைந்ததே முக்கிய காரணமாகும்.
மார்ச் 2026 நிலவரப்படி, டொபாக்கோ மேனுஃபாக்சரர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் 17.79 சதவீத பங்குகளையும், மிடில்டன் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கம்பெனி லிமிடெட் 3.88 சதவீத பங்குகளையும், ரோத்மான்ஸ் இன்டர்நேஷனல் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் 1.24 சதவீத பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது ஐடிசி.
Summary
British American Tobacco have received a dividend payout of Rs 3,895.74 crore from the Indian conglomerate ITC in FY26.
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