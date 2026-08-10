வோக்கார்ட் லிமிடெட் முதல் காலாண்டு லாபம் ரூ. 107 கோடி!

புதுதில்லி: முன்னணி மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமான வோக்கார்ட் லிமிடெட், வலுவான வருவாய் வளர்ச்சி காரணமாக, ஜூன் உடன் முடிவடைந்த முதல் காலாண்டில், வரிக்குப் பிந்தைய ஒருங்கிணைந்த லாபமாக ரூ. 107 கோடி ஈட்டியது.
கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 108 கோடி இழப்பைச் சந்தித்திருந்ததாக நிறுவனம் தெரிவித்தது.
முதல் காலாண்டில் அதன் செயல்பாடுகள் மூலம் அதன் ஒருங்கிணைந்த வருவாய் ரூ. 929 கோடியாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 738 கோடியாக இருந்தது.
ஆய்வுக்கு உட்பட்ட காலாண்டில் மொத்தச் செலவுகள் ரூ. 844 கோடியாக இருந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 770 கோடியை விட அதிகம் என்றது.
Summary
Wockhardt Ltd on Monday reported a consolidated profit after tax of Rs 107 crore for the first quarter.
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