Dinamani
ஈரானின் புதிய தலைவரும் கொல்லப்படுவார்! இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை! - விஜய் அறிவிப்புபங்குச் சந்தை கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 1,650 புள்ளிகள் சரிவு! ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக பயணிக்கும் கப்பல்களுக்கு கடற்படை பாதுகாப்பு: டிரம்ப்!நுழைவு வாயிலிலேயே வாயில் நுழையாத பெயர்: முதல்வர் கண்டனம்!திருச்சி ரயில்வே அலுவலகத்துக்கு ஹிந்தி பெயர்! தமிழிசை செளந்தரராஜன் எதிர்ப்பு! கிரிக்கெட்டில் சிஎஸ்கேவையும், தேர்தலில் தவெகவையும் தொட முடியாது! விஜய் ஈரானைத் தாக்க உதவி மறுப்பு... ஸ்பெய்ன் உடனான வர்த்தகத்தைத் துண்டித்தார் டிரம்ப்!ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!
/
வணிகம்

ரூ.5,999 மட்டுமே.. ஏஐ பிளஸ்ஸின் பல்ஸ் மொபைல் அறிமுகம்!

ஏஐ பிளஸ் நிறுவனத்தின் புதிய மொபைல் போன்களைப் பற்றி...

News image
Updated On :4 மார்ச் 2026, 8:46 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பல்ஸ் 2 மாடல் ஆனது இரண்டு வகைகளில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. 4 ஜிபி ரேம் மற்றும் 64 ஜிபி உள்நினைவகம் கொண்ட போன் ரூ. 5,999-க்கும், 6 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்நினைவகம் கொண்ட மொபைல் போன் ரூ. 7,999-க்கும் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளது. எனினும், இந்த சிறப்பு விலைகள் விற்பனைக்கு 24 மணி நேரத்துக்கு முன்பாகத் தொடங்கும் என்றும் நிறுவனத்தின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரியல்மி இந்தியா நிறுவனத்தில் இருந்து விலகிய நிர்வாகச் செயல் இயக்குநர் மாதவ் ஷெத் புதியதாக ஏஐ பிளஸ் என நிறுவனத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.

இந்த நிறுவனம் தற்போது தனது மூன்றாவது ஸ்மார்ட் போனான பல்ஸ் 2 மாடலை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. இந்த மாடலானது இதற்கு முன்னதாக வெளியான பல்ஸ் 1 மாடலின் அடுத்தப் பதிப்பாக வெளியாகியுள்ளது.

இந்த போன் வருகிற மார்ச் 11 ஆம் தேதி பிற்பகல் 12 மணிக்கு ப்ளிப்கார்ட், ஷாப்-ஸி தளங்களில் விற்பனைக்கு வருகிறது.

Story image

போனின் சிறப்பம்சங்கள்

6.74 அங்குல தொடுத்திரை, யுனிசோக் டி7250 புராஸ்ஸர், 50MP கேமரா மற்றும் 8MP கொண்ட செல்ஃபி கேமரா மற்றும் 6000mAh பேட்டரி ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

summary

As a successor to the entry-level Ai+ Pulse 1, the Pulse 2 is heavily focused towards users who want a smartphone for casual tasks and use cases starting as low as Rs 5,999.

ரூ. 8 லட்சம் கோடி இழப்பு! பங்குச் சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி!! ஏன்?

ரூ. 8 லட்சம் கோடி இழப்பு! பங்குச் சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி!! ஏன்?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

பக்தா்கள் தங்கும் விடுதி திறப்பு

பக்தா்கள் தங்கும் விடுதி திறப்பு

ரயிலில் முன்பதிவில்லா பயணச்சீட்டு பெறும் முறையில் மாற்றம்: காங்கிரஸ் கண்டனம்

ரயிலில் முன்பதிவில்லா பயணச்சீட்டு பெறும் முறையில் மாற்றம்: காங்கிரஸ் கண்டனம்

தில்லியில் பயங்கரவாத சதி: வங்கதேசத்தினா் உள்பட 8 போ் கைது

தில்லியில் பயங்கரவாத சதி: வங்கதேசத்தினா் உள்பட 8 போ் கைது

மக்களை முதன்மையாகக் கொண்ட குடியரசு இந்தியா!

மக்களை முதன்மையாகக் கொண்ட குடியரசு இந்தியா!

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

26 நிமிடங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு