உணவு விநியோக நிறுவனங்களின் பங்குகள் சரிவுடன் நிறைவு!

புதுதில்லி: வணிக சிலிண்டர்களின் பற்றாக்குறை காரணமாக, உணவு விநியோக நிறுவனங்கள் மற்றும் உணவகங்களின் பங்குகள் இன்றைய வர்த்தகத்தில் சரிந்து முடிவடைந்தன. இந்த நிலைமை தீர்க்கப்படாவிட்டால் அனைத்து விதாமான செயல்பாடுகள் முடக்கப்படும் என்ற அச்சம் மக்களிடையே நிலவி வருகிறது.
பெங்களூரு மட்டுமில்லாது மும்பை உள்பட நாட்டின் முக்கிய பெருநகரங்களில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டருக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக உணவக உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கவலை தெரிவித்து வந்த சூழலில், நேற்றிலிருந்து நாடு முழுவதும் வணிக சிலிண்டர்கள் விநியோகமும் முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், உணவகங்கள் கடும் நெருக்கடிக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், மும்பை பங்குச் சந்தையில், உணவு விநியோக நிறுவனமான ஸ்விக்கி-யின் பங்கு 2.26 சதவீதமும், எடர்னல் பங்குகள் 1.50 சதவீதம் வரை சரிந்தன.
துரித உணவு சங்கிலிகளான டோமினோஸ் பிட்சா மற்றும் டன்கின் டோனட்ஸ் ஆகியவற்றை இயக்கும் ஜூபிலண்ட் ஃபுட்வொர்க்ஸ் பங்குகள் 1.45 சதவீதமும், யுனைடெட் ஃபுட்பிராண்ட் 1.42 சதவீதமும், சபையர் ஃபுட்ஸ் இந்தியா 0.94 சதவீதமும், ரெஸ்டாரண்ட் பிராண்ட்ஸ் ஆசியா 0.73 சதவீதமும் சரிந்தன.
புனே, அவுரங்காபாத், நாக்பூர், புதுதில்லி, கர்நாடகம், தெலங்கானா மற்றும் ஆந்திரம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் இதேபோன்ற இடையூறுகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக இந்திய ஹோட்டல் மற்றும் உணவக கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் பிரதீப் ஷெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.
Stocks of food delivery players and restaurants ended lower on Tuesday amid a shortage of commercial LPG cylinders.
