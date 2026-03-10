Dinamani
போர்ப் பதற்றத்துக்கு இடையே தங்கம், வெள்ளி விலைகள் குறைவது ஏன்?

News image
தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்- PTI
Updated On :10 மார்ச் 2026, 7:20 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

போர்ப் பதற்றம் மற்றும் சர்வதேச பொருளாதார நிலைகளின்போது தங்கம், வெள்ளி விலைகள் உயரும் என்று நம்பப்பட்டு வந்த வழக்கத்துக்கு மாறாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் நடந்து வரும் நிலையில், தங்கம், வெள்ளி விலைகள் குறைந்து வருகின்றன.

சர்வதேச அளவில் நிலவும் போர் சூழலுக்கு இடையே கடந்த ஒரு சில நாள்களாக தங்கம், வெள்ளி விலைகள் குறைந்து வருகின்றன.

