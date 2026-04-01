Dinamani
ஐபிஎல்: குஜராத்தை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் கிங்ஸ்அமெரிக்க ஐடி நிறுவனங்கள் மீது நாளைமுதல் தாக்குதல்: ஈரான் எச்சரிக்கை!பாமகவின் இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டார் ராமதாஸ்!திமுக முடக்கியத் திட்டங்கள் அதிமுக ஆட்சியில் தொடரும் : எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்எங்கள் சாதனைகளை நாங்களே முறியடிக்கும் வகையிலான ஆட்சியை வழங்குவோம்: மு.க. ஸ்டாலின்தோற்பதற்காக தமிழ்நாடு வந்துள்ளது தே.ஜே. கூட்டணி : மு.க. ஸ்டாலின்திருச்சியில்விஜய்யின் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!தமிழ்நாட்டில் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 8 பேர் இன்று (மார்ச் 31) அதிரடியாக பணியிட மாற்றம்மாதம் ரூ.2500க்கு கூப்பன்; ஆண்டுக்கு 2 சிலிண்டர் இலவசம்: கேரளத்தில் பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதி!திருச்சி கிழக்கு விஜய்க்கு சாதகமாக இருக்குமா? மும்முனைப் போட்டியின் முடிவை தீர்மானிப்பது யார்?பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டால் விஜய்யுடன் சேர்ந்து தே.ஜ.கூட்டணி ஆட்சி! - மத்திய அமைச்சர் அத்வாலே
/
வணிகம்

மத்திய கிழக்கு போா் எதிரொலி: அமெரிக்க டாலா் மதிப்பில் 2022-க்குப் பிந்தைய சிறந்த வளா்ச்சி

News image
Updated On :31 மார்ச் 2026, 8:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய கிழக்கு போா் பதற்றம் காரணமாக உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களால், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு 2022-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பருக்குப் பிந்தைய சிறந்த மாதாந்திர வளா்ச்சியை (சுமாா் 3 சதவீதம்) எட்டியுள்ளது.

ஹோா்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டதால் ஏற்பட்ட விநியோகத் தடை, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு இறக்குமதியை அதிகம் நம்பியிருக்கும் ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளின் பொருளாதாரத்தைப் பாதித்துள்ளது. இதனால், டாலரின் வீழ்ச்சி எதிா்பாா்க்கப்பட்டது.

ஆனால், அதற்கு மாறாக வரும் நாள்களில் மதிப்பு உயரும் என்று நம்பிக்கையில், உலகெங்கிலும் உள்ள முதலீட்டாளா்கள் 700 கோடி மதிப்பீட்டில் டாலரில் முதலீடு செய்துள்ளனா்.

உலகப் பொருளாதார வளா்ச்சி குறித்த கவலைகளுக்கு மத்தியில், முதலீட்டாளா்கள் பாதுகாப்பான முதலீடாக டாலரை நோக்கி படையெடுப்பதே இந்த அதிரடி உயா்வுக்கு முக்கிய காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.

உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் உற்பத்தியாளராக அமெரிக்கா உருவெடுத்துள்ள நிலையில், உலகளாவிய எரிசக்தி விலை உயா்வு அந்த நாட்டின் நாணயத்துக்கு கூடுதல் வலு சோ்த்துள்ளது. பணவீக்க அச்சம் காரணமாக அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்கும் என்ற எதிா்பாா்ப்பு மங்கி வருவதும் டாலரின் எழுச்சிக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது.

முன்னதாக, டாலரின் மதிப்பு குறையும் என்று கணித்திருந்த ஜே.பி.மோா்கன் மற்றும் கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் போன்ற சா்வதேச நிதி நிறுவனங்கள், தற்போது நிலவி வரும் சூழலால் தங்கள் நிலைப்பாட்டை மறுபரிசீலனை செய்து வருகின்றன.

தொடர்புடையது

ஏப். 9 முதல் ஏப். 29 வரை கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடக் கூடாது! - தேர்தல் ஆணையம் கட்டுப்பாடு

மத்திய கிழக்கு போா்: எல்பிஜி விநியோகம் பாதிப்பால் மாா்ச்சில் நுகா்வு 17% சரிவு

கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு ஜிஎஸ்டியில் விலக்கு: துரை வைகோ வலியுறுத்தல்

மத்திய கிழக்கு போா்: இந்திய ஏற்றுமதி ரூ. 92,300 கோடி வரை சரியும் அபாயம்!

வீடியோக்கள்

அடாவடி விடியோ பாடல்!
வீடியோக்கள்

அடாவடி விடியோ பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
கத்தனார் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கத்தனார் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி
வீடியோக்கள்

“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

30 மார்ச் 2026