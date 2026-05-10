ஓலா கேப்ஸ் இழப்பு ரூ. 662.4 கோடியாக அதிகரிப்பு!

2025 நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த இழப்பு ரூ. 662.4 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

Updated On :31 நிமிடங்கள் முன்பு

புதுதில்லி: போக்குவரத்துச் சந்தையில், ஓலா கேப்ஸ் எனப் பிரபலமாக அறியப்படும், சவாரி முன்பதிவுச் சேவை நிறுவனமான அனி டெக்னாலஜிஸ், 2025 நிதியாண்டில் தனது ஒருங்கிணைந்த இழப்பு ரூ. 662.4 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

அதே வேளையில் 2023-24 நிதியாண்டில் நிறுவனம் ரூ. 328.7 கோடி இழப்பைச் சந்தித்திருந்தது.

ஓலா கேப்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வருவாய், 2024 நிதியாண்டில் ரூ. 2,011.9 கோடியாக இருந்த நிலையில், 2025 நிதியாண்டில் சுமார் 42 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 1,170.9 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.

சேவை விற்பனை மூலம் நிறுவனத்திற்கு வந்த வருவாய், ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் சுமார் 38 சதவீதம் குறைந்து, ரூ. 1,854.4 கோடியிலிருந்து ரூ. 1,147.9 கோடியாகச் சரிந்துள்ளது.

சேவை விற்பனை மூலம் கிடைத்த வருவாய், 2024 நிதியாண்டில் ரூ. 2.8 கோடியாக இருந்த நிலையில், 2025 நிதியாண்டில் சுமார் மூன்றில் இரண்டு பங்கு சரிந்து ரூ. 90 லட்சமாகச் சுருங்கியது.

தனி நிறுவனமாகப் பார்க்கையில், ஓலா கேப்ஸ் இழப்பு 2024 நிதியாண்டில் ரூ. 504.8 கோடியாக இருந்த நிலையில், 2025 நிதியாண்டில் இது அதிகரித்து ரூ. 697.6 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அனி டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (ஓலா கேப்ஸ்) எனும் இணையவழிப் போக்குவரத்துச் சேவை நிறுவனம், 2024-25 நிதியாண்டிற்கான தனது வருவாயை ரூ. 1,060 கோடி என அறிவித்தது. கடந்த நிதியாண்டை ஒப்பிடுகையில் இது 44 சதவீதம் குறைவாகும். அதே வேளையில், நிறுவனம் ரூ. 698 கோடி நிகர இழப்பைச் சந்தித்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Ola Cabs, has reported a widening of consolidated loss to Rs 662.4 crore in FY25.

