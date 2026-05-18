வட அமெரிக்கா, வடகிழக்கு ஆசியா, லத்தீன் அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா 35% ஏற்றுமதி

இந்திய ஏற்றுமதி - IANS

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவின் 35 சதவீத ஏற்றுமதி வட அமெரிக்கா, கிழக்கு ஆசியா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்கா நாடுகளுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வா்த்தக அமைச்சகம் வெளியிட்ட தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அமைச்சக தரவுகளில் மேலும் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: வட அமெரிக்காவுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி ரூ.9.2 லட்சம் கோடியுடன் (97.7 பில்லியன் டாலா்) 22.1 சதவீதமாக தொடா்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. முந்தைய ஆண்டைவிட வட அமெரிக்க நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி 1.3 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

வடகிழக்கு ஆசியாவுக்கான ஏற்றுமதி ரூ.3.9 லட்சம் கோடியுடன் (41.6 பில்லியன் டாலா்) 9.4 சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டைவிட 21.6 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய மின்னணுப் பொருள்கள், பொறியியல் சாதனங்கள், ரசாயனங்கள் மற்றும் தொழில்துறை சாதனங்களுக்கு இந்தப் பிராந்தியத்தில் அதிக தேவை ஏற்பட்டுள்ளதன் காரணமாக ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளது.

இந்தப் பிராந்தியத்தில் சீனா, தென் கொரியா, வடகொரியா, ஜப்பான், மங்கோலியா, தைவான் என நவீன உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகளைக் கொண்ட நாடுகள் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

லத்தீன் அமெரிக்காவுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி 3.7 சதவீதத்துடன் ரூ.1.5 லட்சம் கோடியாக (16.4 பில்லியன் டாலா்) உள்ளது. இது கடந்த ஆண்டைவிட 7.8 சதவீத அதிகமான வளா்ச்சியாகும்.

2025-26-ஆம் ஆண்டில் இந்திய ஏற்றுமதியின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பு ரூ.41.8 லட்சம் கோடியாக (441.78 பில்லியன் டாலா்) உள்ள நிலையில், அதில் 35 சதவீதம் வட அமெரிக்கா, கிழக்கு ஆசியா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்கா நாடுகளுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

