வெய்யிலை சமாளிக்க சிறந்த ஏர்கூலர்! தள்ளுபடி விலையில்!

கோடை காலத்தையொட்டி சிறந்த ஏர்கூலரை ஃபிளிப்கார்ட் ஸ்மார்ட் பை நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஃபிளிப்கார்ட் இணைய விற்பனை தளத்தில் இந்த ஏர்கூலர் கிடைக்கிறது.
ஃபிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட் பை மூலம் தரமான மின்னணு பொருள்கள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. அந்தவகையில் கோடைகாலத்தையொட்டிய வெப்பத்தை சமாளிக்க ஏர்கூலர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
குளிரூட்டுவதற்கு வசதியாக ஏர்கூலரின் 3 பக்கங்களிலும் ஹனி ஹோம்ப் பட்டைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. சுமார் 18 அடி வரையிலும் இந்த ஏர்கூலரில் இருந்து வெளியேறும் காற்று குளிர்ச்சியூட்டும்.
இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்மோட்டார் 110 வாட்ஸ் திறன் உடையது. இதனால், அதிக அளவிலான மின்சாரம் தேவைப்படாது.
ஏர்கூலர் உள்ளே 12 அங்குலம் இறக்கை உடைய விசிறி உள்ளது. இது சீரான காற்று பரவுவதை உறுதி செய்கிறது.
காற்றை வேண்டும் திசையில் திருப்பிக்கொள்ள தனியாக லிவர் பட்டைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஏர்கூலரை திருப்பாமலேயே பக்கவாட்டில் பயன்படுத்த முடியும்.
மிதமான காற்று, வேகமான காற்று, அதிவேக காற்று என மூன்று வகைகளில் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வைத்துக்கொள்ளலாம். இதன் விலை ரூ. 5229
பாங்க் ஆஃப் பரோடா, எச்.எஸ்.பி.சி. வங்கி கடன் அட்டைகளுக்கு ரூ. 530 வரை தள்ளுபடியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
