நைட் எடிஷன் மாடலை அறிமுகம் செய்த மெர்சிடஸ் பென்ஸ்!

Updated On :28 மே 2026, 4:02 pm IST

மெர்சிடஸ் பென்ஸ் நிறுவனம் புதிதாக ஜி.எல்.இ., மற்றும் ஜி.எல்.எஸ்., நைட் எடிஷனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

ஆடம்பர கார் வகைகளில் ஒன்றான மெர்சிடஸ் பென்ஸ் நிறுவனம் தனது புதிய பதிவான ஜி.எல்.இ., மற்றும் ஜி.எல்.எஸ்., நைட் எடிஷனை இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

ஷோரூம் விலையில் ஜிஎல்இ நைட் எடிஷன் ரூ. 1.05 கோடியாகவும், ஜிஎல்எஸ் நைட் எடிஷன் ரூ. 1.41 கோடியாகவும் நிர்ணயம் செய்துள்ளது. நைட் எடிஷன் ரக எஸ்யுவிக்கள் உள்புறத்திலும் வெளிப்புறத்திலும் அடர் கருப்பு நிறத் தோற்றத்தையும், அதனுடன் சில புதிய உபகரணங்களையும் கொண்டுள்ளன. இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன் மாடல்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் மட்டுமே தயாரித்து விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன.

ஜிஎல்இ நைட் எடிஷன் டீசல் மாடலானது அதன் வழக்கமான டீசல் வகையைவிட ரூ. 5லட்சம் கூடுதல் விலையாகும். அதேவேளையில், பெட்ரோல் வகையின் விலை ரூ. 3.50 லட்சம் அதிகமாக உள்ளது. ஜிஎல்எஸ் நைட் எடிஷனை பொறுத்தவரை பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வகைகள் வழக்கமான மாடல்களை விட ரூ. 3.50 லட்சம் மற்றும் ரூ. 3.30 லட்சம் கூடுதல் விலையில் கிடைக்கின்றன.

சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

மெர்சிடஸ் புதிய மாடலில் ஆல்பைன் கிரே மற்றும் அப்டிசயைடன டிபளபடக என இரண்டு புதிய பிரத்யேக நிறங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், கருமையாக்கப்பட்ட பக்கவாட்டுக் கண்ணாடிகள், பம்பர்களில் பளபளப்பான கருப்பு நிற அலங்காரப் பட்டைகள் மற்றும் பிளாக் ரூப் ஆகியவை உள்ளன.

இன்டீரியரில் பிளாக் லெதர் சீட்கள், ஹெட்அப் டிஸ்பிளே போன்ற அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. ஜிஎல்எஸ் நைட் எடிஷன் மாடலில் பின்புறம் என்டர்டெயின்மென்ட் ஸ்கிரீன்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

ஜிஎல்இ நைட் எடிஷனில் முதல்முறையாக 4 சிலிண்டர் என்ஜினுடன் ஏர் சஸ்பென்ஷன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இரு மாடல்களும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் என்ஜின் தேர்வுகளுடன் கிடைக்கின்றன. 9 ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் மற்றும் 4 மேடிக் ஆல் வீல் டிரைவ் ஆகியவை இந்த புதிய மாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது.

