2-ம் நாளாக பங்குச்சந்தை உயர்வுடன் வர்த்தகம்! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தக நிலவரம் பற்றி...
பங்குச்சந்தை வணிகம் - கோப்புப்படம்
கடந்த வாரம் முழுவதும் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில் இந்த வாரத்தின் தொடக்க நாளான நேற்று உயர்வுடன் முடிந்த நிலையில், இன்றும் (அக். 6, செவ்வாய்க்கிழமை) பங்குச்சந்தைகள் உயர்வுடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 72,508.05 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 10 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 257.90 புள்ளிகள் உயர்ந்து 72,641.52 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 81.60 புள்ளிகள் உயர்ந்து 22,464.65 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
நிஃப்டி50 குறியீட்டில் ட்ரெண்ட், கோடக் மஹிந்திரா, ஜியோ, ரிலையன்ஸ், ஆக்சிஸ் வங்கி அதிக லாபம் ஈட்டின.
டெக் மஹிந்திரா, அப்போலோ மருத்துவமனை, மேக்ஸ் ஹெல்த்கேர், ஐடிசி , டிசிஎஸ் நஷ்டமடைந்த நிறுவனங்கள் ஆகும்.
துறைவாரியாக, நிஃப்டி ஐடி தவிர மற்ற அனைத்து துறை குறியீடுகளும் லாபமடைந்து வருகின்றன.
Summary
Stock Market: Sensex up 330 pts, Nifty above 22,650
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