பங்குச்சந்தை உயர்வுடன் வர்த்தகம்! ஐடி, பார்மா பங்குகள் சரிவு!
இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தக நிலவரம் பற்றி...
பங்குச்சந்தை - IANS
கடந்த வாரம் முழுவதும் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில் இந்த வாரத்தின் தொடக்க நாளான இன்று (அக். 5, திங்கள்கிழமை) பங்குச்சந்தைகள் உயர்வுடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 72,340.95 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 11.40 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 72,340.95 புள்ளிகள் உயர்ந்து 72,048.32 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 42.70 புள்ளிகள் உயர்ந்து 22,464.65 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
நிஃப்டி50 குறியீட்டில் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸ், ஐடிசி ஆகியவை அதிக லாபம் ஈட்டின.
நிஃப்டி மிட்கேப், நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் முறையே 0.52 சதவீதம், 0.11 சதவீதம் உயர்ந்தன.
துறைவாரியாக, நிஃப்டி பொதுத்துறை வங்கி, உலோகம், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு, வேதியியல், வங்கி பங்குகள் லாபமடைந்து வருகின்றன.
மாறாக, நிஃப்டி ஐடி, பார்மா மற்றும் ஹெல்த்கேர் ஆகியவை மிக அதிகமாகச் சரிந்தன.
சென்செக்ஸ் குறியீட்டில் உள்ள 30 நிறுவனங்களில், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், ஐடிசி, பஜாஜ் ஃபின்சர்வ், லார்சன் & டூப்ரோ, ஆக்சிஸ் வங்கி, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆகியவை நேர்மறையாகவும் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ், சன் பார்மா, இன்ஃபோசிஸ், ஏசியன் பெயின்ட்ஸ் ஆகியவை எதிர்மறையாகவும் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வர்த்தக தொடக்கதில் 96.22 ஆக இருந்தது.
பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய் 101.5 டாலராக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Sensex rebounds 705 points, Nifty crosses 22,600 after eight weeks of declines, crude prices fall
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