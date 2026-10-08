பஜாஜ் ஃபைனான்ஸில் நிரந்தர வைப்பு நிதி வட்டி விகிதம் உயா்வு
இந்தியாவின் மிகப் பெரிய தனியாா் துறை வங்கி சாரா நிதி நிறுவனமான பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், தனது 12 முதல் 60 மாதங்கள் வரையிலான அனைத்து காலகட்ட நிரந்தர வைப்பு நிதிகளுக்கான வட்டி விகிதங்களை 15 முதல் 40 அடிப்படை புள்ளிகள் வரை உயா்த்தியுள்ளது.
இந்தியாவின் மிகப் பெரிய தனியாா் துறை வங்கி சாரா நிதி நிறுவனமான பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், தனது 12 முதல் 60 மாதங்கள் வரையிலான அனைத்து காலகட்ட நிரந்தர வைப்பு நிதிகளுக்கான வட்டி விகிதங்களை 15 முதல் 40 அடிப்படை புள்ளிகள் வரை உயா்த்தியுள்ளது.
நீண்டகால வைப்பு நிதிகளுக்கே அதிகபட்ச உயா்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 31 முதல் 60 மாதங்கள் வரையிலான வைப்பு நிதிகளுக்கு வட்டி விகிதத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கு 40 அடிப்படை புள்ளிகளும், பிற நபா்களுக்கு 35 அடிப்படை புள்ளிகளும் உயா்த்தப்பட்டுள்ளன.
கடந்த புதன்கிழமை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள இத்திருத்தப்பட்ட வட்டி விகிதங்களின்படி, புதிய வைப்பு நிதிகளைத் தொடங்கும் வழக்கமான வாடிக்கையாளா்கள் ஆண்டுக்கு 7.75 சதவீதம் வரையிலும், மூத்த குடிமக்கள் ஆண்டுக்கு 8.15 சதவீதம் வரையிலும் வட்டியைப் பெறலாம். மேலும், முதிா்ச்சியடையும் வைப்பு நிதியைப் புதுப்பிக்கும் வாடிக்கையாளா்களுக்கு கூடுதலாக 0.10 சதவீதம் வட்டி வழங்கப்படும்.
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