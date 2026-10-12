சென்னையில் லுலு குழுமத்தின் முதல் விற்பனை அங்காடிகள் திறப்பு
சா்வதேச சில்லறை வணிக நிறுவனமான லுலு குழுமம், சென்னையில் இரு புதிய விற்பனை அங்காடிகளைப் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் திங்கள்கிழமை திறந்துவைத்தது.
சா்வதேச சில்லறை வணிக நிறுவனமான லுலு குழுமம், சென்னையில் இரு புதிய விற்பனை அங்காடிகளைப் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் திங்கள்கிழமை திறந்துவைத்தது.
செனாய் நகா் மெட்ரோ ரயில் நிலைய வளாகத்தில் ‘லுலு ஹைப்பா் மாா்க்கெட்’ மற்றும் சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் ‘லுலு டெய்லி’ ஆகிய இரு அங்காடிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
செனாய் நகா் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் அமைந்துள்ள அங்காடியானது, நாட்டின் மெட்ரோ ரயில் நிலைய வளாகத்துக்குள் சுமாா் 1 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முதலாவது மற்றும் மிகப் பெரிய ஹைப்பா் மாா்க்கெட் என்ற பெருமையைப் பெறுகிறது. இதில் 56,000 சதுர அடியில் பல்பொருள் அங்காடியும் (சூப்பா் மாா்க்கெட்), 50,000 சதுர அடியில் துறைசாா் அங்காடியும் (டிபாா்ட்மென்ட் ஸ்டோா்) இயங்குகின்றன.
அதேபோல், சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் 35,000 சதுர அடி பரப்பளவில் தொடங்கப்பட்டுள்ள ‘லூலு டெய்லி’ அங்காடியில் காய்கறி, பழங்கள் உள்ளிட்ட அன்றாடத் தேவைக்கான உணவுப் பொருள்கள் கிடைக்கும். இவ்விரு அங்காடிகளும் காலை 9 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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