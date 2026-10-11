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சென்னையில் பிரதமர் மோடி - செய்திகள் நேரலை!

ரூ. 13,000 கோடி வளா்ச்சித் திட்டங்கள்! சென்னையில் பிரதமா் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறாா்!

முதல்வர் விஜய், பிரதமர் நரேந்திர மோடி - கோப்புப்படம்

Published On :
6:05 am, 11 அக்டோபர் 2026

சென்னையில் பிரதமர் மோடி சாலைவலம்!

சென்னையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சாலைவலம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அவருக்கு பொதுமக்கள், பாஜக தொண்டர்கள் பலரும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர்.

சென்னையில் பிரதமர் மோடி சாலைவலம்!

சென்னையில் பிரதமர் மோடி சாலைவலம்!

6:00 am, 11 அக்டோபர் 2026

சென்னை விமான நிலையத்தில் பிரதமரை வரவேற்கும் முதல்வர் விஜய்!

சென்னை வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் விமான நிலையத்துக்கு சென்று வரவேற்றார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் பிரதமரை வரவேற்கும் முதல்வர் விஜய்!

சென்னை விமான நிலையத்தில் பிரதமரை வரவேற்கும் முதல்வர் விஜய்!

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