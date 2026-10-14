ஃபேர்ஃபாக்ஸ் வசமாகும் ஐடிபிஐ வங்கி? விற்பனைக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல்!
ஐடிபிஐ வங்கியின் 60.72 சதவீதப் பங்குகளை ரூ.52,878 கோடிக்கு ஃபேர்ஃபாக்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்துக்கு விற்பனை செய்ய ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
ஐடிபிஐ வங்கி
புதுதில்லி: ஏர் இந்தியா விற்பனைக்குப் பிறகு, மத்திய அமைச்சரவை, ஐடிபிஐ வங்கியின் 60.72 சதவீதப் பங்குகளை ரூ.52,878 கோடிக்கு ஃபேர்ஃபாக்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்துக்கு விற்பனை செய்ய ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தனது பங்குகளை விலக்கிக் கொள்ள மத்திய அரசு இலக்கு நிா்ணயித்து, பங்கு விலக்கல் நடவடிக்கையாக இது அமைந்துள்ளது. அதே வேளையில், அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வங்கிகளைத் தனியார்மயமாக்குவதில் இது புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கக்கூடும்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழு எடுத்த இந்த முடிவு, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்த ஒரு செயல்முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்து.
இந்த விற்பனை நடவடிக்கை முழுமையடைந்தால், இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் நிதித் துறையில் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட மிகப்பெரிய அந்நிய நேரடி முதலீடாக இது அமையும் என்று மத்திய அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ஐடிபிஐ வங்கியின் மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக மத்திய அமைச்சரவை எடுத்த முடிவு குறித்து, தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் செய்தியாளர்களுக்கு இது குறித்து விளக்கமளித்தார்.
மறுசீரமைக்கப்பட்ட அந்த நிறுவனத்தில் அரசும் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் இணைந்து 34 சதவீத பங்குகளைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும்.
Summary
The Cabinet on Wednesday approved the sale of a 60.72 per cent stake in IDBI Bank to Fairfax Financial Holdings for Rs 52,878 crore.
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