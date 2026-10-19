மாற்றமின்றி தொடங்கிய பங்குச் சந்தை! சென்செக்ஸ், நிஃப்டி சரிவு!
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (அக். 19) இந்திய பங்குச் சந்தை சரிவுடன் தொடங்கியது குறித்து...
கோப்புப் படம்
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (அக். 19) இந்திய பங்குச் சந்தை சரிவுடன் தொடங்கியது. சென்செக்ஸ் 521 புள்ளிகள் சரிவுடனும் நிஃப்டி 23100 புள்ளிகளுக்கு கீழும் வணிகமாகி வருகிறது.
நடுத்தர மற்றும் சிறு, குறு தர நிறுவனங்கள் 0.5% வரை சரிவுடன் வணிகமாகி வருகின்றன. பொதுத் துறை வங்கிகள் 2% உயர்வுடனும் தனியார் துறை வங்கிகள் 2% சரிவுடனும் காணப்படுகின்றன.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 74,849 புள்ளிகளுடன் வணிகம் தொடங்கியது. 10.15 மணி நிலவரப்படி, 254 புள்ளிகள் சரிந்து 74,474 புள்ளிகளாக வணிகமாகி வருகிறது. இது மொத்த வணிகத்தில் 0.34 சரிவாகும்.
Summary
Stock Market Sensex, Nifty open flat Oil Retreats From 5-Month High
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