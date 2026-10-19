The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
3 நாள்களில் கூடுதலாக மழைப் பொழிவு - வானிலை ஆய்வு மையம்ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி நன்னாளைக் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்: முதல்வர் விஜய் சென்னை உள்பட 4 மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஆயுத பூஜை : பூக்கள், பழங்கள், காய்கறிகள் விலை அதிகரிப்புஅக்.23ல் மீண்டும் கூடுகிறது காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையம்!இந்திய விமானங்களுக்கு தடையை நீட்டித்தது பாகிஸ்தான்!

மாற்றமின்றி தொடங்கிய பங்குச் சந்தை! சென்செக்ஸ், நிஃப்டி சரிவு!

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (அக். 19) இந்திய பங்குச் சந்தை சரிவுடன் தொடங்கியது குறித்து...

Stock Market Sensex, Nifty open flat

கோப்புப் படம்

Updated On :

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (அக். 19) இந்திய பங்குச் சந்தை சரிவுடன் தொடங்கியது. சென்செக்ஸ் 521 புள்ளிகள் சரிவுடனும் நிஃப்டி 23100 புள்ளிகளுக்கு கீழும் வணிகமாகி வருகிறது.

நடுத்தர மற்றும் சிறு, குறு தர நிறுவனங்கள் 0.5% வரை சரிவுடன் வணிகமாகி வருகின்றன. பொதுத் துறை வங்கிகள் 2% உயர்வுடனும் தனியார் துறை வங்கிகள் 2% சரிவுடனும் காணப்படுகின்றன.

மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 74,849 புள்ளிகளுடன் வணிகம் தொடங்கியது. 10.15 மணி நிலவரப்படி, 254 புள்ளிகள் சரிந்து 74,474 புள்ளிகளாக வணிகமாகி வருகிறது. இது மொத்த வணிகத்தில் 0.34 சரிவாகும்.

Summary

Stock Market Sensex, Nifty open flat Oil Retreats From 5-Month High

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சென்செக்ஸ் 1,500 புள்ளிகள் உயர்வு! பங்குச்சந்தை உயர்வால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி!

சென்செக்ஸ் 1,500 புள்ளிகள் உயர்வு! பங்குச்சந்தை உயர்வால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி!

பங்குச்சந்தை ஏற்றம்: சென்செக்ஸ் 600 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் லாபம்!

பங்குச்சந்தை ஏற்றம்: சென்செக்ஸ் 600 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் லாபம்!

மாதத்தின் முதல் நாள்... பங்குச் சந்தை சரிவுடன் தொடக்கம்!

மாதத்தின் முதல் நாள்... பங்குச் சந்தை சரிவுடன் தொடக்கம்!

வாரத்தின் முதல் நாளில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வு! பார்மா பங்குகள் ஏற்றம்! (செப். 21)

வாரத்தின் முதல் நாளில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வு! பார்மா பங்குகள் ஏற்றம்! (செப். 21)

விடியோக்கள்

குரு அதிசார பெயர்ச்சி 2026 ராசி பலன்கள்! | ஜோதிட சிரோன்மணி ஆர்.கே. வெங்கடேஸ்வர் | Astrology

குரு அதிசார பெயர்ச்சி 2026 ராசி பலன்கள்! | ஜோதிட சிரோன்மணி ஆர்.கே. வெங்கடேஸ்வர் | Astrology

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு; கலங்கிய எம்.எஸ். பாஸ்கர் | Deva

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு; கலங்கிய எம்.எஸ். பாஸ்கர் | Deva